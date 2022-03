Father, Daddy, Pappy: con Vasco Translator M3 la Festa del Papà si celebra in qualsiasi lingua

La Festa del Papà è alle porte e arriva dopo due anni di pandemia. Per questa ricorrenza vorresti soltanto regalare una destinazione da sogno per il tuo babbo, aiutarlo a preparare gli zaini e vederlo partire. Ma c’è un problema: le barriere linguistiche sono un problema.

Raggiungere un posto in cui non capisce la lingua locale, né le persone capiscono la sua può rappresentare un problema. Allora, come aggirare questo ostacolo?

Ebbene, la comunicazione è un fattore cruciale per ogni viaggiatore. È solo attraverso una corretta comunicazione che ci si può connettere facilmente con la gente del posto, accedere all’alloggio, ai trasporti e allo shopping, insomma è necessario trovare un modo per capire ed essere compreso, soprattutto in quelle zone in cui l’inglese è poco conosciuto.

Ecco alcuni suggerimenti divertenti, pratici e diretti su come superare le barriere linguistiche quando si viaggia.

Cosa sono le barriere linguistiche?

Le barriere linguistiche si verificano quando la comunicazione è ostacolata a causa della mancanza di una comprensione linguistica comune tra due persone. Si verifica quando due persone non possono comunicare perché non capiscono una lingua comune. Con una barriera linguistica, è difficile capire l’altra parte in quanto la comprensione e la comunicazione sono limitate.

Le barriere linguistiche sono state un enorme ostacolo per i viaggiatori. Molte persone evitano di viaggiare semplicemente perché non possono comunicare nella lingua madre delle loro destinazioni preferite.

Ecco alcuni suggerimenti per infrangere le barriere linguistiche:

Impara alcune parole di base

Padroneggiare alcune frasi e parole chiave può fare un’enorme differenza durante un viaggio. Non c’è bisogno di essere fluenti nella conversazione; tutto ciò di cui si ha bisogno è capire le parole più comuni in cui si potrà incappare.

Imparare poche parole dimostra che si ha interesse e rispetto per la cultura del luogo. Puoi padroneggiare parole straniere come:

Ciao;

Sì / No;

Ho bisogno del tuo aiuto;

Hotel;

Taxi;

Per favore;

Grazie;

Buon giorno;

Buona notte;

Scusa.

Non è necessario comprendere intere frasi e affermazioni. Imparare semplicemente parole universali dà una connessione diretta rispetto alla fruizione dei tuoi pensieri. È un ottimo modo per superare le barriere linguistiche e apre la strada all’interazione e alla socializzazione.

Regala un traduttore istantaneo portatile

Il mondo sempre più digitale ha reso semplice la comunicazione. Con le app di traduzione, e i traduttori testi, come il traduttore che parla, si possono facilmente superare le barriere linguistiche e comunicare facilmente con le persone. Alcuni traduttori come Vasco Electronics M3, hanno funzionalità avanzate e possono tradurre facilmente i dialetti locali.

Che tu stia facendo un’escursione o esplorando le tue destinazioni preferite, puoi rivolgerti agli strumenti di traduzione digitale ogni volta che ti trovi bloccato e cerchi di comunicare.

Puoi parlare la tua lingua attraverso l’app, che si traduce nella lingua straniera della popolazione locale. Per rispondere, l’altra persona può parlare tramite l’app, che poi si traduce nella tua lingua. Non tutte le app sono accurate, ma possono essere un ottimo modo per comunicare il tuo messaggio e capire la risposta.

Fortunatamente, dunque, non servirà più rinunciare a un viaggio a causa della lingua, ci sono numerosi strumenti utili per aiutarti a superare le barriere linguistiche e comunicare come un locale, e questo può essere un regalo perfetto per il tuo papà.

Le app e altre applicazioni web sono un ottimo modo per superare le barriere linguistiche, soprattutto quando si viaggia.