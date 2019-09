Fashion Week Versace after party: Jennifer Lopez e Irina Shayk brillano

Il 20 settembre 2019 in occasione dell’after party per la sfilata Versace Primavera Estate 2020, hanno presenziato celebrità del calibro di Jennifer Lopez, Kaia Gerber e Irina Shayk. Queste star d’eccezione hanno scelto di indossare dei total Versace scenici, eleganti e super interessanti. Ecco elencati alcuni outfit che hanno reso la serata ancor più intrigante.

Versace veste le più belle

Jennifer Lopez è rimasta sbalordita dal suo secondo look per la sera (guardate il primo: sconvolgente!!!). Ha indossato un total green mozzafiato. Un mini abito con delle palme stampate, impreziosito da una spilla da balia. Accessorio che oltre ad essere un punto luce davvero opportuno, ha svolto la funzione di unire i due lembi della scollatura (davvero molto profonda). Gli stivali sopra il ginocchio erano tempestati da cristalli Swarvoski della collezione Primavera 2020. Ha rifinito perfettamente il suo look con orecchini in oro con medusa. Irina Shayk (novità sul fronte sentimentale?!) è stata meravigliosa in un mini abito di cristallo marrone della passerella autunno 2019, sandali Versace marroni, bijoux dorati e clutch Virtus.

Kaia e Amber meravigliose

Kaia Gerber era impeccabile in un look della collezione Resort 2020, indossando pantaloni a zampa in una stampa nera e oro e coordinando il top corto. Ha finito il suo look con décolleté Versace nere e bijoux dorati. Imaan Haman era stupenda in un abito midi giallo con scollo profondo, che ha perfettamente accessoriato con una cintura a catena, scarpe e borsa coordinati. Amber Valletta era impeccabile in un blazer Versace rosa, con reggiseno e leggings stampati Versace. Ha rifinito perfettamente il suo look con i tacchi Versace e la clutch Virtus.

Doutzen Kroes è stato audace in uno sguardo della collezione Resort 2020, indossando pantaloni a zampa di leopardo e top corto coordinato impreziosito da cristalli Swarovski. Ha finito il suo look con sandali dorati e giacca di pelle nera. Binx Walton era alla moda in un look della collezione Resort 2020, con top in cristalli Swarovski leopardati verdi e camicia di pelle che perfettamente accessoria con la catena del corpo Versace. Kiki Willems era elegante in un abito di seta nera impreziosito da clip Medusa dorate della collezione Pre-Fall 2019.

