Fashion trend per il 2023: i principali visti sulle passerelle

Quali saranno i principali fashion trend per il 2023? Dalle passerelle delle ultime Settimane della moda sono arrivate indicazioni chiare su come i brand hanno reinterpretato lo spirito del tempo in collezioni di capi e accessori destinati a diventare, più di quanto non lo facciano normalmente, capi e accessori statement con cui parlare al mondo di sé e delle proprie visioni. Dalla nostalgia per la spensieratezza del passato alla preoccupazione per le crisi geopolitiche in atto in diversi paesi passando per la necessità di fare qualcosa per l’ambiente e il clima, quest’anno più che mai la moda si fa portatrice di messaggi impegnati.

Grandi classici dell’armadio maschile, paillettes e blocchi di colore sono tra i fashion trend per il 2023

Sulle passerelle non sono mancati, così, capi che definire minimal è poco e che richiamano all’austerità imposta dal periodo. In molti casi il protagonista è stato il completo giacca pantalone, meglio se dal taglio maschile e sartoriale: linee pulite e tessuti di qualità lo rendono il capo evergreen per eccellenza, immancabile nell’armadio, buono per molte occasioni e da indossare e rindossare negli anni in piena filosofia antispreco.

I fashion trend per il 2023 inevitabilmente strizzano l’occhio, del resto, alla sostenibilità e alla necessità di ridurre l’impatto del sistema moda. Via libera, dunque, sulle passerelle e nei guardaroba a capi e accessori pre-loved, ossia già usati e alla loro seconda vita. Magari rattoppati con tessuti patchwork, com’è successo soprattutto ai jeans proposti negli show delle ultime Fashion Week, o impreziositi di strass, perle e paillettes.

Altra tendenza del momento sono, infatti, i look scintillanti. Non vanno riservati necessariamente alle feste o alla sera, ma con qualche accortezza possono essere indossati anche di giorno e nelle occasioni più casual: dopo anni difficili come i due appena passati è per molti, infatti, il tempo di tornare a brillare. Proposte come quelle di The Attico abbigliamento donna interpretano questo bisogno di luce e di splendore in outfit dove maxi-paillettes e dettagli a specchio si mixano con colori accesi e vividi per un affetto davvero glam.

Proprio i colori saturi e limite del fluo sono un altro filo rosso tra le proposte con cui i brand hanno interpretato i fashion trend per il 2023. La ragione è da cercare, ancora, in un passato – molto prossimo – segnato da pandemie e guerre e per affrancarsi dal quale c’è bisogno di colore: nella quotidianità come negli armadi. Scelto da Pantone come colore dell’anno e legato a un’idea di forza e resistenza, il magenta nelle sue diverse tonalità sarà di vera tendenza.

Dai lockdown e le quarantene appena lasciati alle spalle ci porteremo dietro quest’anno anche la passione per i capi comodi e confortevoli. Anche il 2023 sarà, in altre parole, l’anno dello sportswear e, cioè, l’anno in cui capi e accessori sportivi saranno sdoganati anche nelle occasioni più formali. Non stupisce in questo senso il gran numero di collaborazioni tra brand sportivi e brand dello streetwear soprattutto già all’attivo e che moltiplicheranno nei mesi a venire per dar vita a capsule collection e accessori in edizione limitata che non è difficile immaginare diventeranno di culto.