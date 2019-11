Kaia Gerber è in nomination ai “Fashion Awards” come migliore modella dell’anno. Lei è la figlia di Cindy Crawford, e ha già vinto questo titolo lo scorso anno.La cerimonia è prevista per il 2 dicembre 2019 nella Royal Albert Hall di Londra. Fra i candidanti anche Naomi Campbell, in corsa come fashion icon.

Carriera

Kaia Gerber inizia la carriera da modella a 10 anni posando per la linea di Versace Young Versace. A 15 anni debutta nel mondo del cinema nel film Sister Cities, interpretando la giovane Caroline. A settembre 2017 debutta sulle passerelle mondiali sfilando per case di moda e stilisti del calibro di: Versace, Chanel, Marc Jacobs, Prada, Alberta Ferretti, Moschino, Ferragamo, Stella McCartney, YSL, Lanvin, Fendi, Bottega Veneta, Anna Sui, Calvin Klein, Alexander Wang e molti altri. A settembre 2018 firma una capsule collection con lo stilista Karl Lagerfeld per il proprio marchio di moda. Infine, nel 2018 ai British Fashion Awards vince il premio di modella dell’anno. Chissà se la piccola Kaia non replicherà la vittoria per il secondo anno consecutivo, non ci resta che aspettare.

Top

Kaia Gerber è nata a Malibu il 3 settembre 2001 dalla relazione fra l’ex top model anni ‘90 Cindy Crawford e l’imprenditore Rande Gerber. Kaia ha anche un fratello, Presley Walker Gerber. Anche lui è un modello, insomma, una famiglia che non può fare a meno del fashion system. L’Italia è esclusa invece dallo scettro di modella dell’anno per cui concorrono oltre a Kaia Gerber (vincitrice del 2018), Adesuwa Aighewi, Adut Akech, Adwoa Aboah e Winnie Harlow.