La modella dell’anno dei British Fashion Awards 2019 è un’ex bambina rifugiata, nata in Sud Sudan e accolta in Australia quando aveva sette anni. Classe 1999, Adut Akech ha conquistato il mondo della moda, per lei si tratta di un traguardo importantissimo, un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera da top model.

Il passato

Non tutti sanno, che la top model, Adut Akech, prima di calcare le passerelle dell’alta moda, a soli 7 anni è stata portata dalla mamma, ad Adelaide, in Australia, dove si è trasferita come rifugiata. Ha debuttato nel fashion system a soli 16 anni, quando ha firmato un contratto con l’agenzia Chadwick Models e da allora la sua carriera è stata in continua ascesa.

Carriera

Il primo traguardo di Adut Akech, nel mondo della moda, è stato quello raggiunto sulla passerella di Yves Saint Laurent durante la sfilata della collezione Primavera/Estate 2017 e da allora ha chiuso spesso gli show della maison francese. Negli anni successivi è entrata a far parte della Elite Model Management, ha lavorato per Zara, Valentino, Moschino, Alexander McQueen, Kenzo, Prada e Lanvin. Pochi giorni fa vince il premio Modella dell’anno ai British Fashion Awards 2019, insomma, che dire una vera icona del mondo fashion, addirittura definita come la nuova Naomi Campbell.

Ipnotica

La bellezza di Adut Akech è disarmante, non è una modella qualunque. Emana una forza elegante e attrattiva, la sua esplosione di fama è arrivata quando le sue gambe chilometriche sono state coperte, nella sfilata couture di Chanel. Un’intuizione dell’iconico Karl Lagerfeld che l’ha vestita da sposa in bleu poudre per la passeggiata finale, scelta precisa e definita che ha incoronato la ragazza seconda modella nera ad aver sfilato per la maison francese.