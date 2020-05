“Dovrebbero includere lo shopping tra le attività ad alto rischio cardiovascolare. Il cuore non mi batte mai così forte come quando vedo un cartello di RIDOTTO DEL 50%.” Sophie Kinsella

Anche se siamo stati in casa per diverso tempo, non abbiamo perso di certo lo spirito da shopping addicted. Sappiamo che il 18 maggio, riapriranno tutti i negozi e questo deve già farci pensare a cosa comprare per affrontare al meglio e con stile la stagione calda.

I tre oggetti del desiderio per lui

“Shopping: l’arte di acquisire le cose non ti servono con i soldi che non hai.”

Anche gli uomini adorano lo shopping, anche se fanno molta fatica ad ammetterlo, ma siamo certi che quando riapriranno le attività anche loro non potranno fare a meno di fare di acquistare:

Camicia colorata in vista dell’Estate 2020, a fantasia, dai disegni floreali a quelli geometrici, ecco di cosa non potrà fare a meno il parterre maschile.

Nuove sneakers in tela, rigorosamente minimal oppure un paio di mocassini in vista della stagione calda, l’importante che siano sempre al passo con le nuove tendenze.

Ultima, ma non meno importante, la mascherina, ormai diventato oggetti indispensabile sia per la salute che per il look, come quelle realizzate dal marchio Off-White.

I tre oggetti del desiderio per lei

“Io voglio i miei soldi là dove li posso vedere: tutti appesi nel mio armadio.” Sex and The City

La particolare sindrome da shopping, da cui sono affette tutte le donne, è stata contenuta per mesi e adesso, è arrivato il momento di scatenarsi, per essere sempre al passo con le tendenze 2020:

Le mini bag sono l’oggetto più desiderato della Primavera/Estate 2020, da indossare ovunque, sia per un look da giorno che per un look da sera, un piccolo accessorio di cui non potrete più fare a meno.

Un paio di sandali con il tacco oppure delle comodissime, sneakers bianche? È questo dilemma, ma entrambe possono essere la soluzione per arricchire il nostro guardaroba da fashion victims.

Ultima ma non meno importante, è una bella mascherina fashion, non possiamo fare a meno di indossarla per motivi di salute e quindi diventa accessorio quotidiano del nostro look, parola di Balenciaga e Louis Vuitton.