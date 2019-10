Farfetch e Thrift+: ricicla i tuoi vestiti usati e guadagna

La sostenibilità è il nome del “game of fashion” in questo momento, e con buone ragioni. Ogni settimana ci sono più annunci riguardanti la neutralità del carbonio (come da Gucci e Kering) e il riciclo (la nuova partnership di Burberry con The RealReal). Essere più attenti quando si tratta di shopping è diventato ormai un trend. Il titolo di oggi rientra nelle ultime due categorie: Ricicla! Farfetch ha annunciato una collaborazione con il negozio dell’usato Thrift + per incoraggiare i consumatori a donare i loro vestiti indesiderati.

Ricicla e guadagna

Thrift + offre un servizio di donazione su richiesta in cui i clienti possono mettere in vendita abiti indesiderati. Quindi ricicla! Con i due terzi dei proventi destinati a un’organizzazione benefica di loro scelta e del credito Farfetch da spendere, essere eco sostenibili conviene. Il restante terzo di il ricavato copre i costi di Thrift + e i clienti possono anche scegliere di non ricevere credito per donare invece quei soldi a un’organizzazione benefica. Tutto ciò che i clienti devono fare è lasciare i propri vestiti in un punto di consegna designato o prenotare una collezione gratuita (al momento, il servizio è disponibile solo nel Regno Unito). Il resto è gestito dal team Thrift +. Parlando della nuova iniziativa, Thomas Berry, direttore del business sostenibile di Farfetch, ha dichiarato qualcosa di importante.

«Sappiamo che i nostri consumatori vorrebbero un modo semplice per ripulire i loro armadi dagli oggetti inutilizzati e allo stesso tempo, vorrebbero sentirsi positivi al riguardo. Thrift + e Farfetch collegano la nostra base di clienti con un servizio innovativo che migliora l’esperienza di donazione. Ha un impatto positivo dando a vestiti di buona qualità un’altra vita utile e supportando molteplici organizzazioni benefiche». Le società di vendita al dettaglio stanno sempre più sostenendo la promozione della moda da riciclare. E con buone ragioni: i recenti dati dell’EPA hanno rivelato che i rifiuti tessili sono aumentati dell’811 per cento tra il 1960 e il 2015. La ripresa degli acquisti dell’usato è stata guidata anche dal rinnovato fascino dei negozi di spedizione, come VSP Consignment. I negozi che stanno cambiando il modo in cui i clienti visualizzano l’esperienza di acquisto di seconda mano sono ormai tantissimi. Quindi, ricicla!