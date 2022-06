Faretti Led a binario: una soluzione versatile e originale

I faretti Led a binario, e in generale i sistemi illuminanti a binario, costituiscono una soluzione molto versatile, innovativa ed elegante, che si adatta perfettamente a parecchi contesti. In particolare, i faretti a binario sono ideali per mettere in risalto un oggetto specifico, ad esempio un prodotto offerto in vendita, un’opera d’arte o un dettaglio architettonico di un palazzo.

Inoltre, grazie al design essenziale e alla presenza delle lampadine Led, garantiscono l’adattabilità ad ogni ambiente, classico, moderno o contemporaneo, e un ottimo risparmio energetico, dovuto appunto alla luce Led, nota per le caratteristiche di efficienza e consumi ridotti. La lunga durata delle lampadine Led riduce infatti la manutenzione dovuta alla necessità di sostituire frequentemente la lampadina, come avveniva con le versioni a incandescenza.

Un altro vantaggio dei faretti Led è quello di poter orientare il fascio di luce in base alle specifiche esigenze e al contesto di destinazione, creando un angolo luminoso perfetto per personalizzare l’ambiente e mettere in evidenza mobili e oggetti. Molti faretti a binario sono regolabili anche per quanto riguarda l’intensità della luce, per ottenere un effetto di luminosità soffusa o intensa, secondo la necessità.

Con una lunga esperienza nel settore della vendita online di lampadine e sistemi di illuminazione in genere, LampadaDiretta.it è il luogo ideale dove acquistare faretti Led a binario con un vasto assortimento disponibile, oltre a lampadine Led, lampade a basso consumo, fari da incasso, impianti per illuminazione industriale e molti altri prodotti, selezionati e garantiti per l’affidabilità e la qualità. Lo store di LampadaDiretta.it rappresenta un vero punto di riferimento, sia in Italia che in gran parte d’Europa, per chiunque fosse alla ricerca di un ricco assortimento di lampade con un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo. Gli ordini vengono recapitati rapidamente all’indirizzo desiderato, con un’assistenza clienti sempre disponibile per rispondere ad ogni richiesta.

Dove sono più adatti i faretti Led con binario

L’uso dei faretti Led a binario si addice in particolare agli spazi molto ampi, ad esempio le strutture commerciali e gli spazi espositivi, dove sia necessario mettere in risalto gli oggetti mantenendo i colori naturali e inalterati.

Spesso i faretti Led di questo tipo si utilizzano anche con l’intento di ottenere l’effetto di una sorta di parete divisoria costituita dai fasci di luce.

La struttura a binario consente inoltre di spostare i faretti in base alle preferenze personali ed eventualmente di aggiungerne altri, oltre a tutti i vantaggi che le lampade Led sono in grado di offrire: risparmio energetico, lunga durata, ecosostenibilità e minimo impatto ambientale, versatilità e originalità.

Dove si possono installare i Led con faretto a binario

Questo tipo di illuminazione Led si adatta molto bene ad ambienti di vario genere, sia privati e residenziali, sia commerciali o professionali.

Appartamenti, loft, mansarde, piccoli uffici, negozi, centri commerciali, showroom: qualunque sia il contesto di destinazione, i faretti Led con binario sono perfetti per far risaltare l’architettura e gli oggetti con eleganza e per definire l’ambiente con una serie di punti luce, situati nelle posizioni ritenute ideali. In un’abitazione privata, impreziosiscono l’arredamento e creano una luce soffusa e gradevole, ideale per favorire la concentrazione e il relax.

In un ufficio o in uno spazio commerciale, i faretti Led creano scenografie eleganti e suggestive senza infastidire né abbagliare, grazie alla possibilità di essere orientati in base al risultato che si desidera ottenere. Molto spesso questo tipo di illuminazione viene adottata per gli spazi espositivi e le strutture fieristiche, per i ristoranti e i pubblici esercizi e per gli alberghi. Alcuni modelli consentono di regolare l’intensità della luce, ottenendo l’atmosfera che si ritiene ideale, secondo l’occasione e il momento.

L’installazione dei faretti con binario è piuttosto semplice e non richiede accorgimenti particolari, ovviamente prima di fissare i binari alla parete o al soffitto è necessario predisporre il cavo elettrico e il faretto illuminante.

Un design semplice ma moderno e raffinato

I faretti a binario hanno un design semplice, essenziale e molto gradevole, che si inserisce facilmente in qualsiasi stile, classico o moderno. La lampada Led può essere scelta nella colorazione, temperatura e intensità desiderata e preferita, tenendo presente che la luce più fredda è adatta ad un ambiente di lavoro mentre una luce più calda è ideale in un contesto abitativo o comunque per creare un’illuminazione d’effetto.