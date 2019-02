Ci sono notizie che sono un vero e proprio pugno nello stomaco. Appartiene a questa categoria la storia sconvolgente che arriva da Pescara. Una mamma oggi 52enne è stata arrestata perché dovrà espiare una pena di 9 anni di reclusione. Vi chiederete perché abbiamo definito sconvolgente questa storia. Bene, la donna è stata condannata in via definitiva perché ha costretto la figlia al tempo dei fatti 12enne a prostituirsi.

Due anni e mezzo fa la donna venne arrestata (e in seguito rilasciata) per prostituzione minorile. Ora invece dopo il passaggio in Corte di Cassazione, la sentenza è diventata definitiva e per la donna si sono aperte le porte del carcere. La mamma induceva la figlia 12enne a prostituirsi in cambio di denaro. Denaro che sarebbe servito sia per le necessità quotidiane, sia perché la donna giocava a Bingo. Una storia di degrado sociale in cui rimasero coinvolti un vicino di casa di 92 anni e un 18enne di Montesilvano con problemi comportamentali. La condanna è conseguente alla commissione dei reati commessi a Pescara nel luglio ed agosto 2011.

Una storia di degrado sociale che si è finalmente conclusa per la giovane vittima. La donna è stata trasferita nel carcere Madonna del Freddo di Rieti, dove sconterà la sua condanna per i prossimi 9 anni. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Solo qualche mese fa una donna di Siracusa è stata arrestata per aver fatto prostituire i figli di 3, 4 e 7 anni.