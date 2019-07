FaceApp è l’applicazione con la quale è possibile modificare – in maniera più che mai verosimile – i lineamenti del viso, invecchiandolo, ringiovanendolo, cambiando colore dei capelli, aggiungendo barba e occhiali. Ed è anche l’app che negli ultimi giorni sta letteralmente prendendo piede su ogni social e che non ha risparmiato nemmeno le modelle più famose, dalle protagoniste di Instagram alle affermate top model degli Anni Novanta.

FaceApp è stata lanciata per la prima volta nel gennaio 2017 e da allora è stata utilizzata da circa 80 milioni di utenti, conquistando in Italia la posizione di app del momento. Già da diversi anni sono in circolazione applicazioni simili, capaci di trasformare il volto attraverso filtri particolari, ma nessuna è mai stata in grado di dare lo stesso risultato finale.

Da Irina Shayk a Emily Ratajkowsky, persino Cindy Crawford e Gisele Bundchen, neanche le vip più influenti al mondo sono scampate alla moda del momento.

Non è stata risparmiata nessuna di loro: tra i nomi si possono annoverare anche Gigi e Bella Hadid, la chiacchieratissima Bella Thorne, la regina dei social Kim Kardashian e le affermate top Claudia Schiffer, Adriana Lima e Naomi Campbell.

Il feed di Instagram si sta riempendo delle foto dei volti modificati di queste bellissime donne, confermando il fatto che nonostante le rughe e i capelli bianchi, appaiono comunque delle bellezze senza tempo.

Inestetismi dell’età o meno, pare che le star continueranno a dominare la scena social, rappresentando a pieno un’idea di bellezza davanti alla quale è impossibile rimanere indifferenti.