F45 8-Week Challenge è arrivata: la sfida fitness di 8 settimane

Quando sentiamo parlare di una sfida di fitness che si concentra sul raggiungimento di obiettivi oltre alla perdita di peso, allora iniziamo ad ascoltare. La Sfida di 8 settimane della F45 è apparsa su Instagram da mesi: l’universo sta chiaramente cercando di dirci qualcosa.

F45 8-Week Challenge è arrivata!

La F45 8-Week Challenge è esattamente questo: un programma di otto settimane che combina le lezioni di allenamento firmate dall’azienda a circuito di 45 minuti, con un piano alimentare dettagliato e molta motivazione lungo il percorso. Certo, uno dei maggiori motivatori di sfide come questa è spesso la perdita di peso. Ma gli allenatori della palestra F45 Brixton, nel sud ovest di Londra, hanno reso chiaro a tutti i partecipanti che le otto settimane riguardavano la creazione di abitudini sane. E che ciò sarebbe avvenuto attraverso piccoli cambiamenti nello stile di vita, che avranno un grande impatto sul benessere mentale e fisico a lungo termine. Entrando nella prima settimana della sfida, pensiamo tutti di dover rinunciare a caffè, carboidrati e tutta la gioia della nostra vita. Dovendo allenarci mentre sei giorni su sette. Niente di tutto ciò però è vero e riguarda questa challenge.

Chi è disposto a cambiare?

Alla F45 Brixton, sottolineano che la coerenza è la chiave, quindi, se ciò significava ancora bere il mio caffè al mattino e allenarmi tre volte alla settimana, costantemente, allora è già una vittoria. Il successo si misura in diversi modi durante la sfida. Con un test di fitness chiamato The Playoffs, una scansione di tutto il corpo che misura la composizione corporea e foto prima e dopo. Naturalmente, anche il prezzo è sempre una considerazione. Per accedere alla sfida questo è il regolamento. Per i membri esistenti, la sfida è gratuita, ma se ti iscrivi per la prima volta a F45, il costo di un abbonamento mensile (che ti dà lezioni illimitate nella palestra F45 prescelta) varia. Da £ 140 (Greater London) a £ 220 (nel centro di Londra). Quindi, se stai cercando una nuova sfida in palestra o vuoi creare alcune nuove abitudini sane (ma non sai da dove iniziare), allora la Sfida di 8 settimane F45 potrebbe essere ciò che stai cercando.