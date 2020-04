Ezra Miller (si Instagram –> @imezramiller) è nato a Wyckoff il 30 settembre del 1992. Un piccolo genio che già all’età di appena 6 anni si esibiva all’anteprima americana dell’opera contemporanea di Philip Glass, White Raven. Ha frequentato la Rockland Country Day School e la The Hudson School e ha debuttato come attore nel 2008, nella pellicola Afterschool. In seguito ha preso parte al cast di City Island (2009) e nella serie televisiva Californication. Ha recitato per due stagioni di fila nella serie Royal Pains nel ruolo di Tucker Bryant. Continua…

Nel 2012 lo troviamo in prima linea in Noi siamo infinito con Logan Lerman e Emma Watson, per poi rivestire il ruolo di batterista e frontman della band newyorkese Sons of an Illustrious Father. Nel 2016 ha recitato nel film Animali Fantastici e Dove Trovarli e nel sequel del 2018 Animali fantastici – I crimini di Grindelwald.

Chi è il fantastico Ezra Miller e dove trovarlo: fatti e misfatti

Si è sempre definitivo queer, come ha svelato in un’intervista. «Non mi identificherei come gay, sono attratto per la maggior parte dalle donne, ma sono stato con molte persone e sono aperto all’amore, dovunque esso sia. Non sono innamorato di nessuno in particolare». Nel giugno 2011 è stato indagato per possesso di droga, l’accusa che è stata fatta crollare da un giudice. Per quel misfatto Ezra è stato condannato a pagare $600 per due citazioni di condotta disordinata.

Secondo una fonte dello studio cinematografico il video che è diventato virale lunedì ha inviato grosse onde d’urto nei confronti della Warner Bros. Portando il colosso americano ad essere titubante sulla data di uscita del film The Flash prevista nel 2022. Mentre il contraccolpo verso Ezra Miller si intensifica, alcuni fan della serie DC Comics chiedono che Grant Gustin – che ha interpretato il Flash nella serie televisiva CW – sia il protagonista di The Flash al posto di Miller.

Come hanno reagito Warners Bros alle riprese del soffocamento di Ezra Miller?

La fonte ha detto che la clip di Miller che stringe la gola di una fan prima di spingerla a terra ha scosso i dirigenti di Warner Bros. Warner Bros ora indagherà su ciò che è successo nell’incidente accaduto fuori da un bar in Islanda. Sulla base delle conclusioni tratte, secondo la fonte, l’esito del film potrebbe essere completamente al buio. Inoltre, i dirigenti sono diffidenti sul fatto che il coinvolgimento di Miller nel film potrebbe intrappolare il rilancio del DC Extended Universe.

Anche il suo coinvolgimento in Animali fantastici 3 è in pericolo, che è anche il motivo per cui Miller fosse in Islanda, proprio per cominciare le riprese. I fan ora chiedono a gran voce che l’attore Grant Gustin reciti in The Flash. Infatti, nel giro di poche ore, innumerevoli fan si sono rivolti a Twitter per chiedere a Warners Bros di scambiare attore. Come ha affermato un utente: «Grant Gustin è l’unico Flash possibile». L’utente in questione non era affatto solo, infatti il topic è stato riempito di richieste in cui Ezra Miller avrebbe dovuto essere sostituito dall’attore Gustin.