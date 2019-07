Non solo nero, ma rosa, blu, verde smeraldo, giallo e anche rosso. Con gli eyeliner ci si può sbizzarrire, una semplice riga colorata e il gioco è fatto. A matita o liquido, l’importante è osare questa stagione, scegliendo il colore in base al proprio look, come fanno le nostre amate celebrità. Una nuova forma espressiva di sé, un gioco, un modo di rappresentare il concetto di libertà attraverso il trucco.

Verde

Il look che ha fatto parlare sui social è quello total green di Kendall Jenner. La make up artist Mary Philipps ha realizzato un focus occhi con eyeliner verde prato molto acceso, dal taglio flick, e mascara esagerato che la star ha postato sul suo profilo Instagram. Il verde sarà tra i big trend di questo 2019. In passerella lo hanno proposto Byblos, con la palpebra effetto tempera, e Valentino, in versione mascherina glitterata che porta il cat eye.

Bianco

L’eyeliner bianco è l’ultima tendenza in materia di trucco occhi. Una delicata riga color ghiaccio, abbinato ad abbondanti passate di mascara. Svetta primo in classifica nei must have del makeup per l’estate 2019. Una linea bianca ben definita anche appena sopra la classica linea di eyeliner nero, rende l’occhio più grande e lo sguardo magnetico come dimostrato dalla bellissima Sophie Turner.

Giallo

A lasciare questo trend sono state le Star, l’ultima è Chiara Ferragni che ha postato su Instagram un trucco con eyeliner giallo, lo portano come unico accento del trucco, lasciando incarnato e labbra nude. Insomma, se volete essere al passo con le tendenze 2019, non potete fare a meno di provare l’eyeliner fluo. Adatti a qualsiasi tipo di carnagione, doneranno al vostro look un tocco in più di glam, parola delle Star.