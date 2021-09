Il nuovo format per le crociere di lusso Explora Journeys di Msc sarà pronto per maggio 2023 ed è già il più atteso per il brand che da decenni progetta soggiorni da sogno fra mare e terra. Il gruppo MSC Crociere, infatti, ha coinvolto nel suo eclettico progetto i più importanti designer di yacht al mondo, affidandosi agli esperti più preparati in termini di ospitalità di lusso. (Continua a leggere dopo la foto)

Il progetto “Su appuntamento” che svela i segreti di Explora Journeys di Msc

Per proporre il suo nuovo progetto, Msc ha pensato davvero in grande. La compagnia sta presentando il marchio agli agenti di viaggio in maniera diretta, creando un legame fra la rete di vendita e i consulenti della compagnia. Questo permetterà di mostrare nel dettaglio tutte le caratteristiche e le novità che Msc ha in serbo per Explora Journeys. Senza nessun pagamento anticipato, i consulenti di viaggio, potranno convertire la loro opzione in una prenotazione definitiva successivamente.

La prima partenza è prevista per il prossimo 16 maggio 2023 e, sebbene non si conosca ancora il tragitto del dettaglio, né le destinazioni interessate, c’è già una grandissima attesa per i particolari di una fra le crociere più lussuose al mondo.

Explora, la nuova realtà extralusso di Msc

Le dimensioni delle navi di Explora arriveranno a 64 mila tonnellate e ospiteranno un’atmosfera speciale con cui, questa volta, Msc supera le aspettative di tutti. Come sempre, gli ospiti potranno godere dei migliori affacci sul mare, scegliendo fra 461 suite, che partiranno da 35 metri quadrati e saranno dotate di terrazze provate e confort esclusivi. La nave è stata progettata per far sperimentare al massimo, ai propri ospiti, il contatto con l’acqua: diverse vasche idromassaggio, perciò, si trovano lungo la promenade dell’immensa nave. A coronare quella che sembra già un’esperienza da favola, ben nove ristoranti di altissimo livello e un’enorme piscina che permetterà di nuotare in tutte le condizioni atmosferiche, grazie al suo tetto in vetro retraibile.