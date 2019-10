La principessa Eugenia e Jack Brooksbank festeggiano un anno di matrimonio! Sabato, Eugenia ha condiviso un commovente tributo al suo fidanzato, pubblicando un video mai visto prima del loro matrimonio. La clip presenta frammenti dietro le scene della principessa 29enne che si prepara a camminare lungo la navata. Oltre a contenere scatti di lei e del marito Jack, 33 anni, di quando si incontrano all’altare, poco prima di pronunciare il fatidico “I do”.

Il video della principessa Eugenia per Jack

Scatti pieni di romanticismo, in cui condividono il loro primo bacio come coppia sposata, ed in cui salgono in carrozza per il primo il giro insieme. «Questo è stato il giorno più bello della mia vita… da sempre e per sempre!» Eugenia ha sottotitolato con queste sentitissime parole il video. «Buon anniversario, mio Jack!!». Eugenia e Jack si sono conosciuti quasi dieci anni fa durante un viaggio di sci a Verbier, in Svizzera e si sono sposati il 12 ottobre 2018. La fiabesca cerimonia è avvenuta nella cappella di San Giorgio, a Windsor Castle. Lo stesso luogo in cui si sono svolte le nozze del principe Harry e della duchessa Meghan Markle. Da allora, il duo ha fatto molte adorabili apparizioni come marito e moglie.

Tutte benefiche, si sta parlando dell’escursione natalizia alla chiesa della famiglia reale a dicembre 2018, e anche di una visita speciale al Royal National Orthopaedic Hospital di Londra a marzo. Eugenie ha persino condiviso il loro primo incantevole selfie su Instagram a maggio per festeggiare il compleanno di suo marito Jack Brooksbank. E non vediamo l’ora di vedere altri momenti super dolci tra i due. Guarda tutte le foto per vedere qualche altro scatto del loro matrimonio che ci farà entrare ancora più negli istanti emozionanti del loro giorno speciale. Buon primo anno insieme, che continui così com’è iniziata, piena di amore e rispetto reciproco!