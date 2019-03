Etro lancia la pochette personalizzabile Rsvp. La busta-invito è stata protagonista di numerose condivisioni sui social network in occasione dell’ultima sfilata A/I 2019-20 del brand. Realizzata nella celebre tela Paisley Etro resinata, la busta in edizione limitata è inoltre personalizzabile con il proprio nome in due colori, proprio come quelle inviate agli invitati del fashion show.

Gli esemplari sono acquistabili in esclusiva sulla piattaforma e-commerce del brand.

La Milano Fashion Week si è conclusa da pochi giorni ma ancora oggi non si fa altro che parlare delle tendenze lanciate in passerella. Poco prima dell’inizio dello show di Etro, durante il quale il brand ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2019-20, sono state moltissime le celebrity che hanno cominciato a condividere sui social la foto di una pochette personalizzata con il proprio nome, di cosa si tratta? E’ nata come una busta-invito alla sfilata e pochi giorni dopo è diventata una capsule collection a tiratura limitata. Geniali!

La pochette Rsvp in edizione limitata di Etro

Qualche giorno fa, in occasione della Milano Fashion Week, Etro ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2019-20, mandando in passerella una donna hippy dallo stile british, un po’ indie e un po’ nomade. Il fiore all’occhiello della sfilata, oltre agli affascinanti capi in défilé, è risultato essere l’invito stesso allo show, recapitato alle celebrità sedute in front row, che hanno ricevuto delle pochette personalizzate piuttosto che i classici inviti. Si tratta di borsette decorate con l’iconica tela Paisley resinata, decorate ognuna con il nome a cui era destinata. Levante, Chiara Ferragni, Valentina Ferragni, sono solo alcune delle influencer che non hanno perso occasione di mostrarla sui social, facendo impazzire i follower. E’ proprio per venire in contro ai desideri dei propri addicted che Etro ha deciso di trasformare quelle buste-invito in una vera e propria capsule colletion in edizione limitata. A partire da questi giorni, infatti, le pochette resinate Rsvp saranno in vendita solo sulla piattaforma e-commerce etro.com e sarà possibile far incidere il proprio nome nei toni del rosa o del blu, rendendo ancora più esclusivo l’accessorio.