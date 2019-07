Dimenticatevi delle anonime infradito di gomma e dei teli da bagno consumati dal tempo e dalla sabbia: i brand del lusso hanno alcune sorprese in serbo per la stagione della moda estate 2019.

La spiaggia diventa il principale terreno di battaglia dove sfoggiare gli accessori più chic della bella stagione. Le sottovalutate ciabattine in gomma si trasformano in calzature preziosissime, la semplice borsa di paglia in un set da mare del valore di migliaia di euro, i giochi da spiaggia in veri e propri pezzi di design.

Il valore degli accessori firmati dalle migliori maison di moda al mondo fanno certamente sorridere noi comuni mortali, ma ammettiamolo, anche fantasticare su alcuni sfizi che vorremmo concederci.

Andare al mare non è più soltanto domeniche trascorse distese sulla battigia o pranzi al sacco consumati sotto l’ombrellone, ma l’occasione perfetta per sfoggiare un’eleganza sicuramente originale e al contempo ironica.

Ed ecco che Louis Vuitton propone lussuosissimi gadget arricchiti di colori pop e lettere di ogni dimensione, senza dimenticare l’onnipresente Monogram LV: una palla che al rientro dalle vacanze diventa un inimitabile oggetto di design, la corda per saltare con l’impugnatura che riprende il logo del brand (ovviamente), o il portabottiglie per mantenere acqua e vino freschi.

In risposta a Vuitton, Chanel lancia un raffinatissimo pallone da basket nero, in pelle e metallo, del costo di quasi duemila euro.

E che dire dello skate e della tavola da surf – sempre Chanel – il cui prezzo viene rivelato solo se su richiesta?

Anche Hermés, con i suoi pregiati teli da mare in spugna stampati a quadro rigorosamente in Francia, concorre in questa sfida deluxe, accaparrandosi i primi posti in classifica.

What about Gucci? La casa italiana, tuttora sotto la direzione creativa del geniale Alessandro Michele, in questo caldo 2019 sceglie le calzature modello balneare come accessorio fondamentale.

Zoccoli anni Ottanta vengono impreziositi dalla doppia G, le espadrillas di tela – il must have dell’estate di tutti gli anni – vengono rifinite in pelle, mentre i sandali di gomma si arricchiscono del simbolo del felino già visto all’interno del Gucci Garden.

Anche Balenciaga offre modelli di calzature da mare per niente scontati, sia per quanto riguarda la creatività che il loro prezzo effettivo.

Non dimentichiamoci, inoltre, delle collaborazioni tra i vari brand. Cosa dire del connubio tra Birkenstock e Valentino Garavani, che ha dato vita al sandalo Arizona con il logo VLTN posto a lato?

Last, but not least, la coppia Havaianas – Saint Laurent, la quale ha unito la classica infradito ad uno zebrato black&white, il distintivo della maison francese, realizzando una calzatura che va oltre ogni confine. Si prevede, dunque, una stagione ad alto rischio di scottature, sì, ma al portafogli.

Leggi anche Moda Estate 2019: I look da spiaggia che fanno di te una tipa da spiaggia!