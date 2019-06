È solstizio d’estate e sia che tu stia andando fuori città per festeggiare la bella stagione o semplicemente voglia godertele giornate più lunghi dell’anno all’happy hour, un vestitino bianco ti aiuterà ufficialmente ad entrare nell’atmosfera estiva.

Per quanto ci riguarda, un abito bianco è l’uniforme non ufficiale della stagione. Basta aggiungervi un paio di sandali semplici e raffinati, qualche piccolo fronzolo diverso in base all’occasione, e sei vestito praticamente per ogni evento. Più o meno mondano non importa, l’unica parola d’ordine è: freschezza!

La parte migliore? Alcuni degli abiti bianchi più belli che esistano là fuori sono in vendita a prezzi accessibili e stanno aspettando proprio te. Prendi spunto dall’iconica ragazza francese Jane Birkin, che spesso portava la sua borsa da basket con una simil camicia da notte color avorio, o allena la tua volpe interiore ad assestare un colpo ben ponderato. Opta per qualcosa di più che sfiorIi lo stile della mitica Brigitte Bardot. Se sei, invece, propensa per qualcosa di veramente classico, prendi in considerazione un vestito di cotone simile a quello che la principessa Diana indossava durante un tour reale nel 1983.

per le sere d’Estate 2019, il modello da indossare quando avrete già goduto del primo sole e dell’abbronzatura. Scegliete il vestito Zara con sandali alti, ma anche modelli flat attorcigliati intorno alla caviglia, ballerine e slingback con tacco basso. Optate per gli orecchini pendenti, clip per capelli e una piccola borsa a mano o in versione tracolla mignon. Con il bianco madreperlato e leggermente luminoso, i colori da indossare più belli sono i pastelli leggermente lucenti. E perdersi in questo paradiso di satin è una cosa meravigliosa.