Estate 2019, tornano le espadrillas!

Presenti già nelle collezioni moda degli ultimi anni, nel 2019 sono vere protagoniste dei look estivi: le espadrillas.

Le scarpe spagnole più note al mondo, ideali per outfit casual, freschi e giovani, hanno il potere di trasportarci subito in vacanza, sono perfette compagne di gite fuori porta e comode alleate per intense giornate in città, purché siano sapientemente abbinate. Dai modelli con la zeppa, vero must della stagione, a quelli flat, ecco le espadrillas più cool del 2019 e come indossarle.

I modelli di tendenza per questo 2019

Irrinunciabili anche quest’anno per chi vuole stare al passo con la moda, le espadrillas sono state proposte dai maggiori brand in numerose versioni, per adattarsi alle occasioni d’uso più disparate. Quelle con la zeppa, che di per sé in questo 2019 sarà un vero must, sono uno dei modelli più di tendenza, nelle varianti con zeppa in corda, in pelle, in legno o in sughero, con tomaia in tessuto, in pelle liscia, scamosciata o stampa rettile, chiuse in punta o aperte, con cinturino alla caviglia o con lacci alla schiava da annodare anche fino a metà polpaccio: c’è, davvero, solo l’imbarazzo della scelta. Le zeppe sono disponibili in varie altezze, ma chi non si sentisse sicura camminando a qualche centimetro da terra, può scegliere un modello flat, alto giusto un paio di dita, disponibile sia in versione chiusa che aperta.

Come abbinare le espadrillas questa estate

L’associazione tra espadrillas e vacanze è immediata, ma i numerosi modelli proposti dai più noti fashion brand hanno reso le espadrillas da donna ideali anche per contesti di vita urbana. Nel primo caso l’abbinamento risulta più semplice, perché nell’immaginario comune abbiamo in mente espadrillas abbinate a caftani, abitini o maxi dress da indossare per passeggiate lungomare; nel secondo caso, ovvero per rendere le espadrillas delle scarpe da città, bisogna individuare lo stile giusto.

Per una passeggiata in centro, accompagnare i bimbi a scuola o per un caffè con le amiche, le espadrillas raso terra, una t-shirt minimal e un paio di jeans sono l’ideale: occhiali da sole maxi e una shopper bag in pelle, magari colorata, completano il look. Potete indossare le espadrillas anche in ufficio se sono ammessi outfit casual, preferendo un modello con cinturino alla caviglia a quello con i lacci, per dare un tocco di maggiore eleganza. Abbinate le espadrillas con la zeppa ad un vestito di lunghezza midi o ad una jumpsuite dai toni neutri e otterrete un look da lavoro casual-chic, poco adatto a contesti molto formali ma perfetto in ogni altro caso. Per un aperitivo o un’occasione informale, magari immersi nel verde di qualche parco cittadino, si possono sfoggiare look che evocano il mare, indossando le classiche espadrillas allacciate alla schiava, con o senza zeppa a seconda delle vostre preferenze, abbinate a shorts, gonnelline e minidress.

Assolute regine di questa stagione, le espadrillas non potranno certamente mancare tra i vostri outfit per la primavera 2019.