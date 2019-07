Per chi non vuole rinunciare ai tacchi, ma nemmeno alla comodità, non c’è da preoccuparsi, è arrivata la soluzione a tutti i problemi. Tra le tendenze moda 2019, tornano le espadrillas con la zeppa, super comfy e super chic. Le zeppe estive in corda sono tra le scarpe più amate nel corso degli anni anche dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

Confortevoli

Dopo averci incantato in una delle sue mise più eleganti degli ultimi mesi, indossando sempre décolleté con decorazioni preziose, Kate Middleton ha inaugurato ufficialmente il suo guardaroba estivo. Tra le cose a cui non può rinunciare, ci sono le espadrillas con la zeppa. Eleganti ma confortevoli, rilassate ma perfette sia da indossare durante la giornata che la sera, le espadrillas con zeppa sono tra le calzature più classiche della stagione calda, reinterpretate ogni anno dai brand a seconda delle tendenze. Da indossare con un abito lungo come Kate, oppure con un semplice short in jeans e un top. L’importante è che scegliate quelle che meglio si adattano al vostro stile.

Espadrillas 2019

In sughero, corda, legno o anche rivestite di pelle: le nuove zeppe estate 2019 rappresentano le calzature ideali per andare in vacanza al mare o per passeggiare in città nel tempo libero. Tra i modelli del momento troviamo sandali con zeppa casual in denim ed eleganti, con glitter e pietre colorate. Non mancano proposte alternative, come le espadrillas alla schiava e le sneakers alte.

Per andare in vacanza e al mare non devono mancare, le espadrillas con zeppa, che rappresentano la tendenza estiva più chic di sempre. Ce ne sono di ogni genere: in corda con rivestimenti all’uncinetto, o crochet, con ricami traforati, righe e zigzag colorati. Lustrini e fasce in camoscio smerlate caratterizzano le zeppe intrecciate con punta in paglia. Per le amanti dello stile rock, troviamo anche sandali a punta con cavigliere borchiate e tallone coperto. Insomma, cosa stiamo aspettando? Procuriamoci subito un paio, per essere al passo con le tendenze moda 2019.