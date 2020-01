“La voglia di eleganza è unica in tutto il mondo” Ermanno Scervino

Ermanno Scervino pre-fall 2020. Il brand italiano presenta la collezione completa per la stagione primavera estate 2020. Luxgallery presenta in anteprima gli still-life del catalogo Primavera-Estate del marchio. Capi dal disegno nitido e materie preziose sono pensati come moduli da comporre in un disegno ogni volta diverso, nel quale al centro è la donna, con la sua istintività e le sue molteplici ma coerenti personalità. Materiali d’elezione come lane, tweed, sete, pizzi, si mescolano a tessuti scelti nell’ottica della consapevolezza etica e ambientale.