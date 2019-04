Enzo Miccio organizza le nozze arcobaleno di Eva Grimaldi e Imma Battaglia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno scelto l’abito da sposa. La famosa attrice e l’attivista per i diritti gay si sposeranno a maggio a Roma. Dopo ben 8 anni d’amore la coppia del jet set italiano coronerà il grande sogno d’amore. «Le nozze saranno il 19 maggio, in un resort bellissimo appena fuori Roma, in mezzo alle campagne, saremo 230 e i testimoni saranno cinque e cinque. Per me solo maschi e per lei solo donne. Ma non abbiamo ancora le fedi, e questo è un dramma. Imma, la settimana prossima… l’anello!», racconta Eva Grimaldi.

Un wedding planner d’eccezione

Enzo Miccio è il wedding planner italiano più famoso e sarà proprio lui ad organizzare il grande giorno di Eva Grimaldi e Imma Battaglia e, anche se non ha voluto dare nessuna anticipazione, ha dichiarato:

«Sarà un matrimonio che parlerà di Eva e di Imma, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni. Un vero e proprio inno alla semplicità e all’amore, senza mai dimenticare l’anima militante di questo sentimento.» Per il momento non si conoscono dunque molti dettagli, sia la location, che si suppone sia nelle campagne romane, che gli abiti sono top secret, certo è che la giornata speciale verrà accompagnata da due hashtag scelti dalla coppia, ovvero #EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose.

Tra le poche notizie trapelate, quella di Gabriel Garko, che sarà testimone di nozze il giorno del sì. «Eva in quella occasione indosserà un abito da sposa bellissimo, lo ha già scelto» ha affermato Garko. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 e l’attivista per i diritti lgbt sono pronte quindi per il grande passo e anche per un figlio. La bellissima notizia delle nozze è stata annunciata in marzo con un post condiviso con i follower su Instagram.

Abito bianco sì o no?

La futura sposa Eva Grimaldi ha condiviso uno scatto che la ritrae con la compagna Imma mentre scelgono l’abito da sposa e ha accompagnato la foto con la seguente didascalia: «In questi giorni mi avete scritto in molti. Ci avete fatto gli auguri e ringraziato. Grazie a voi! Ieri sera, prima di andare a dormire, ci siamo guardate e ci siamo promesse che condivideremo con voi la nostra Unione, il nostro ‘Sì’, affinché l’odio e l’ignoranza subiscano un altro duro colpo. Sì, perché credo che l’Amore debba vincere sempre. Sempre».

Tanti messaggi di stima, affetto e amore nei confronti della coppia lesbo da parte di amici e fan, tra cui uno molto toccante: “Che possiate essere il faro che illumina l’ignoranza di chi non sa vedere tutte le forme dell’amore”.

