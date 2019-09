Emmy Awards 2019: le Kardashian fanno una figuraccia sul palco

L’onnipresente famiglia Kardashian avrà pure dominato la cultura pop negli ultimi dieci anni, ma fatto sta che Kim Kardashian e Kendall Jenner hanno ricevuto un duro colpo agli Emmy Awards 2019. Dopo essere salite sul palco ed aver rivendicato il loro show, “Keeping Up With The Kardashians”, come reale ed esente da qualsivoglia sceneggiatura, è successo l’impensabile. Continua a leggere se sei curioso!

Le sorelle sono diventate l’epicentro delle battute quando sono salite sul palco del Microsoft Theatre di Los Angeles. Domenica sera, per presentare il premio del programma del concorso alla cerimonia annuale, Kim Kardashian, 38 anni, ha iniziato la sua introduzione nella categoria con un’affermazione. «La nostra famiglia sa in prima persona quanto la televisione sia davvero avvincente quando è “abitata” da persone vere. Persone che non temono di mostrarsi al naturale e di essere sé stesse».

Prima che la Jenner potesse finire di recitare le sue stesse battute, l’intero auditorium degli Emmy Awards è esploso in una risata così fragorosa da poter essere udita anche dai telespettatori durante la trasmissione.

Kendall Jenner, 23 anni, chiaramente irritata e nonostante l’ilarità, ha comunque ultimato il discorso mentre le risate continuavano. «Quindi è così che noi raccontiamo le nostre storie, senza filtro e senza sceneggiatura». Il momento imbarazzante non è di certo passato inosservato agli spettatori. «Il pubblico degli #emmy ha appena riso di Kim Kardashian? Non penso che stesse raccontando una barzelletta.» Scrive un utente di Twitter, commentando a favore delle Kardashian. Mentre un altro ha scritto: «Eeeek. C’è una risata molto forte da parte del pubblico mentre Kim Kardashian stava presentando. Ridere di lei; non con lei. È risultato da maleducati (e, secondo me, non richiesto). #emmy».

Un terzo ha aggiunto: «Il pubblico che ride di Kim Kardashian è la cosa più divertente che abbia mai visto in questi giorni. #Emmy #Kardashian.» Tuttavia, alcuni commentatori hanno suggerito che la Kardashian potrebbe essere stata coinvolta nella battuta. Fra cui uno spettatore che ha affermato: «Anche Kim sapeva di essere divertente #Emmy».

Dopo la cerimonia è risultato impossibile alla stampa contattare entrambe le Kardashian per ottenere un qualsivoglia commento sull’intera faccenda.