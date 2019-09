Così, l’attesa 71esima edizione dei Primetime Emmy Awards, è arrivata ieri domenica 22 settembre si è tenuta a Los Angeles, in quel del Microsoft Theater, non ha certo peccato di modestia in quanto ad outfit sfoggiati sul red carpet dalle grandi attrici, ma sono state poche a catturare l’attenzione.

Primo posto

Zendaya è stata una presentatrice agli Emmys Awards di quest’anno e l’attrice di Euphoria ha portato la sua solita magia sul tappeto rosso, indossando un abito corsetto trasparente Vera Vera verde con spacco a gamba alta abbinato a gioielli Cartier.

Secondo posto

Il ritorno al passato di Gossip Girl arriva poco dopo la notizia che HBO stava riavviando la serie per il suo nuovo servizio di streaming. Mentre lo spettacolo avrà un nuovo cast giovane, c’è la possibilità che Meester e Lively possano fare apparizioni come ospiti e riprendere i loro ruoli originali come Blair Waldorf e Serena van der Woodsen. Ed eccole arrivare insieme sul palco degli Emmy Awards, in occasione del 10 anniversario della serie tv, Blake con indosso un abito rosso con scollo profondo e spacco vertiginoso, invece Leighton con un abito stile greco bianco.

Terzo posto

Non potevano mancare all’evento una piccola parte della famiglia Kardashian. Sul red carpet di quest’anno a catturare l’attenzione sono Kendall Jenner e Kim Kardashian, le due sorelle non si sono risparmiate anche questa volta. La top model inguainata in latex nero firmato Richard Quinn, mentre sua sorella maggiore con abito nero attillato di velluto abbinato ad una grossa collana di diamanti.