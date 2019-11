Emma Stone compie 31 anni ed è una donna realizzata, bellissima, e dalla carriera super attiva. Infatti la Disney sta trasformando un altro dei suoi classici cartoni animati in un film che arriverà sul grande schermo nel 2021. Il film in questione si intitola Cruella (alias Crudelia, la cattiva della storia) ed è una commedia prequel de La carica dei 101. Emma Stone ne interpreta la protagonista, Cruella, e conferisce al film un aspetto più punk-rock di come l’immaginiamo, il film è infatti destinato a diventare una commedia. Girato in una Londra degli anni ’70, segue le vicende di una giovane Cruella de Vil all’origine già malvagia, ben prima degli eventi in cui saranno poi coinvolti i 101 dalmata. Un grande cast arricchisce la, di per sé geniale, pellicola.

Gli esordi e la carriera

Emma Stone quindi interpreterà la cattiva della storia, Cruella. Mica robette. L’attrice nasce a Scottsdale in Arizona da Jeff e Krista Stone, ha un fratello minore di nome Spencer. Membro del Valley Youth Theatre, teatro regionale di Phoenix, appare all’età di 11 anni nel musical The Wind in the Willows e successivamente in A Winnie-the-Pooh Christmas Tail, La principessa sul pisello, Cenerentola, The Wiz, Titanic, Honk!, La sirenetta, Schoolhouse Rock Live!, Alice nel Paese delle Meraviglie e in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Nel 2017 ha vinto l’Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione nel film La La Land, mentre nel 2015 e nel 2019 è stata candidata all’Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film Birdman e ne La favorita. Acclamata dalla critica per la sua interpretazione nei panni di Mia Dolan nel pluripremiato film musicale La La Land, oltre al premio Oscar ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice cinematografica e il BAFTA alla migliore attrice protagonista.