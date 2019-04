A rubare la scena al matrimonio dello stilista Marc Jacobs e del suo compagno Charly DeFrancesco è stata la bellissima modella Emily Ratajkowski. Emily con il suo look da urlo e la sua eleganza ha monopolizzato tutta l’attenzione su di lei. Gli sposi nonostante i loro look accurati nei minimi dettagli non hanno avuto scampo e sono passati in secondo piano. Per non parlare delle altre super ospiti del matrimonio, che non hanno avuto neanche loro vita facile davanti allo splendore emanato dall’incantevole Emily. Il look della Ratajkowski è stato apprezzatissimo anche dai suoi numerosi follower su Instagram, che hanno gradito moltissimo la foto pubblicata dalla modella.

La super modella si è presentata al matrimonio del suo amico stilista con un look davvero molto sexy. La bellissima Emily Ratajkowski per l’occasione speciale ha indossato un lungo vestito di seta color giallo. Un vestito davvero molto delicato e romantico, ma reso decisamente sexy dalla profonda scollatura. Una scollatura che ha lasciato davvero poco all’immaginazione dei suoi follower su Instagram, che hanno fatto raggiungere alla foto ben oltre 900 mila like.

Emily sotto la foto del suo look per il matrimonio ha scritto: «Congratulations @themarcjacobs @chardefrancesco wishing you many years of as much joy as you brought us last night!» ( Congratulazioni Marc e Charly, vi auguro tanti anni pieni di gioia come la scorsa notte!) Un augurio davvero molto bello quello che Emily ha fatto ai suoi due amici. Deve essere stato un super matrimonio e la bellezza di Emily tra gli ospiti lo ha sicuramente impreziosito.

La foto di Emily Ratajkowski ha davvero scatenato i suoi follower. La scollatura profonda, che nella foto mostra quasi tutto, ha mandato fuori di testa i suoi fan, che hanno dato libero sfogo alla loro fantasia. Un suo fan, estasiato da così tanta bellezza, le ha scritto: «Are you even real?» ( sei addirittura reale). Un altro fan, riferendosi al colore del suo vestito, ha scritto: « Emily is the most breathtakingly beautiful woman in the world bar none. She is the one. That shade of yellow is your color as is red. Not mustard». ( Emily è incredibilmente la più bella donna del mondo. Lei è l’unica. Quella sfumatura di giallo è il tuo colore come lo è il rosso. No senape!) Insomma il suo look dai toni primaverili ha incantato davvero tutti.