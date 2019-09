La fine dell’estate è alla porte, ma non vogliamo ancora rinunciare alla nostra abbrozatura, a darci qualche consiglio è la top model Emily Ratajkowski che non può fare a meno dell’effetto sunkissed sul proprio viso, usando un semplice blush.

Baciata dal sole

Un incarnato baciato dal sole, con quell’inconfondibile colorito sano di chi ha passato un bel weekend all’aria aperta, rappresenta l’effetto perfetto da sfoggiare a fine estate. La top model Emily Ratajkowski ci mostra come creare il make-up da sera effetto abbronzante, che lei personalmente sfoggia sul red carpet. La modella ha un segreto per fare apparire la sua carnagione ancora più abbronzata e sunkissed, il tutto in pochi tocchi di pennello da trucco. Emily crea questo effetto sui toni gold, utilizzando qualche pennellata di blush sul ponte del naso, tra le sopracciglia e le narici. Semplicemente il prodotto viene applicato nei punti dove tendenzialmente il sole colpisce di più il viso. Il risultato da ottenere è leggero, luminoso, naturale e trasparente, senza eccessi.

Terra VS blush

Ma che differenza c’è tra la terra e il blush? Il blush (o quello che qualcuno di noi chiama ancora fard) è da utilizzare principalmente su gote e guance e serve a ricreare sul viso un naturale colorito sano, mentre la terra, che non si usa solo sulle guance, ma su diverse zone del viso per donare un effetto abbronzatura più accentuato. Per ama l’effetto naturale, è opportuno utilizzare il blush, come quello di Emily Ratajkowski per creare un make up super tendenza e per dare l’effetto di uno sguardo più sveglio e affascinante.