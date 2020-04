In un nuovo post condiviso su Instagram (@emrata), la supermodella Emily Ratajkowski ha parlato delle sue attività da quarantena. La 28enne, nata a Londra ma cresciuta a San Diego, ha condiviso un elenco delle 4 cose che ha letto / ascoltato / guardato in questi giorni. Spera che condividendo la sua personale lista sui social media, possa consigliare anche altre persone che non sanno come impiegare il tempo. Ecco dunque “le 4 cose che ho letto / ascoltato / guardato” di Emily Ratajkowski.

Letture, musica e serie tv

1️⃣ Tutto sull’amore: Il mio amico mi ha consigliato questo libro ed è arrivato giusto in tempo per la quarantena. Hooks offre uno sguardo completo su qualcosa che la nostra società tiene in grande considerazione e contemporaneamente avvolge nel mistero. Definisce l’amore nel primo capitolo come “la volontà di estendere se stessi allo scopo di alimentare la propria o la crescita spirituale di un altro”. Con capitoli come “Giustizia: lezioni d’amore infantili” e “Valori: Living by a Love Ethic”, ti ritroverai a pensare all’amore, all’amore per sé stessi e al pensiero positivo in modi completamente nuovi e stimolanti. Quale momento migliore per dare uno sguardo nuovo all’amore? Come Cuomo ci ha ricordato la scorsa settimana: “E alla fine della giornata, i miei amici, anche se è una lunga giornata, e questa è una lunga giornata, l’amore vince. Sempre. E vincerà di nuovo attraverso questo virus.“

2️⃣ Un altro libro conciso (anche se denso) e filosofico che sto leggendo è La vita di Martin Hagglund. Hagglund si concentra sul valore del tempo e sul potere che abbiamo in ciò che abbiamo scelto di fare con esso. Sostiene che la quantità limitata di tempo che abbiamo in questa vita è ciò che dà lo scopo della vita. In un momento in cui molti di noi hanno più tempo a disposizione e meno cose che ci distraggono, questa è una buona lettura per offrire prospettiva e scopo.

3️⃣ Music! Questa mattina mi sono ricordata di una band che amavo al liceo: Electrelane. Li ho ascoltati tutto il giorno. I miei brani preferiti sono Saturday, Birds e The Greater Times. Electrelane mi fa venire voglia di alzarmi e ballare ma in modo gentile.

4️⃣ Pen15. Ho visto l’intera serie quando è uscito per la prima volta, ma ho trovato davvero bello riguardare le ultime 2 settimane. È istericamente divertente e serve a ricordare quanto siano piccoli i nostri mondi quando siamo in isolamento e quanto siano reali le emozioni e le esperienze a quell’età. Ti sei sentito all’inferno alle medie? L’hai superato e puoi persino riderci su adesso!