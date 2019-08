Emily Ratajkowski e il suo nuovo (si fa per dire) must have Estate 2019

Non ci vuole molto per far fare bella figura a Emily Ratajkowski. La modella/imprenditrice ha trascorso la sua estate in bikini appena accennati e mini abiti seducenti, ma il suo stile personale è più di un semplice sex appeal. Stamattina, a New York, la Ratajkowski ci ha mostrato un modo fresco di indossare la classica button down. La bellissima brunetta ha trasformato una camicia bianca super over in un vestito, con la semplice aggiunta di una cintura della marca londinese Black & Brown.

Emily Ratajkowski e le sue ossessioni

Suddetta cintura si presenta in resina con striature tartarugate ed una forma a catena. Mentre molte stelle dello stile hanno usato questo trucco innovativo per aggiungere versatilità ai loro armadi, la Ratajkowski ha adattato il look per riflettere le sue ossessioni attuali. Ad esempio tramite l’aggiunta di un mini shopper pitonata di Hayward, o degli occhiali da sole di Linda Farrow tartarugati e dalla foggia felina. Ha completato l’outfit con paio di scarpe da ginnastica da corsa Ami’s Lucky 9, tutte bianche ( d’altronde è così che si usano quest’anno ), mantenendo le cose interessanti ed incorporando le diverse tendenze che la star (ed anche noi) ha amato per tutta la stagione.

L’idea di una camicia da uomo come oggetto universale ha anche gocciolato negli usi e costumi modaioli della Ratajkowski innamorata. Siamo al corrente che ne abbia prese in prestito parecchie da suo marito Sebastian Bear-McClard da utilizzare come soprabito. La modella ha poi a tagliato l’intermediario e introdotto una gamma di bikini in stile, ognuno abbinato ad una button down. Se l’ultimo look con cui è stata immortalata sull’asfalto rovente stia nascondendo uno dei suoi famosi costumi da bagno abbinati rimane un mistero. Di certo è riuscita a mantenere la situazione piuttosto fresca—anche quando le temperature si sono spinte più in alto dei 30°.