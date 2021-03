Elodie nell’occhio del mirino. Questa volta a causa di alcuni commenti negativi riguardo il suo (passato) aspetto fisico, durante un provino risalente al format X-Factor del 2008. Nonostante siano passati più di dieci anni, Elodie si mostra sui propri profili social molto amareggiata e delusa dalla cattiveria di alcuni utenti presenti su Instagram. Veri e propri “leoni da tastiera”. La cantante risponde alle critiche, commentando: «Ero una ragazzina, che tristezza questi frustrati». Elodie, conosciuta al grande pubblico attraverso il format tv Amici, questa volta ha deciso di rispondere almeno ad alcune delle critiche più irragionevoli, perché rivolte ad una ragazza di (allora) 18 anni che stava semplicemente tentando di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo.

Elodie risponde sui social: «Ero una ragazzina, che tristezza questi frustrati»

Elodie ha sempre dimostrato di avere un gran carattere, oltre che un’avvenenza e una voce che la rendono una delle artiste più richieste all’interno del panorama musicale nazionale. Lo ha fatto sui suoi social, dove è davvero seguitissima (2,3 milioni di follower solo su Instagram). «Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: “Una piccola trans”. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: “Si vede che si è rifatta tutta”. No, non mi sono rifatta, ma anche qui, se anche fosse i ca.. vostri?. Poi hanno criticato i vestiti, ma non avevo una lira, e ho messo un pantalone e una maglietta… tutto questo per dire che ci sono un sacco di stronzi frustrati che commentano così una ragazzina di 18 anni…che tristezza infinita».

Come sempre ha dimostrato una personalità vulcanica, che non si lascia certo intimidire da qualche commento di poco conto. Anche se il mondo di Instagram rappresenta, talvolta, una giungla di giudizi (e pregiudizi) nella quale destreggiarsi molte volte è assai difficile.

La cantante italiana cambia look: torna al tanto amato pixie cut

Elodie, dopo il grande successo a Sanremo 2021, torna a far parlare di sé attraverso il suo nuovo look, ovvero il tanto e amato pixie cut. Elodie, inoltre, ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata la prima donna ad aver conquistato la copertina di Icon, magazine maschile dedicato a moda e lifestyle. Per l’occasione ha cambiato ancora una volta look, tornando alle “origini” con un super glamour pixie cut. “Le donne possono fare tutto, in tutti i campi. Nella Giornata internazionale dei diritti della donna questo è il mio augurio per tutte noi ma anche per tutti gli uomini perchè nessun diritto sia più violato”. Una foto postata sui propri profili social che strizza l’occhio ad un’innata contemporaneità di stile e gusto che solo la stessa Elodie può incarnare al giorno d’oggi. Una vera e propria icona di musica e di moda.

Elodie, infatti, è stata tra le protagoniste indiscusse della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palcoscenico dell’Ariston si è trasformata per la prima volta in co-conduttrice. Elodie ha dimostrato un enorme talento canoro in una performance che ha lasciato tutti senza parole. La cantante ha incantato tutti con dei sensuali look da sogno. Dall’abito ricoperto di cristalli con lo spacco laterale a quello total red con le balze. Proprio in questi giorni ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata la prima donna a conquistare la copertina di Icon. Per un’occasione tanto unica ha deciso di mostrare al proprio pubblico un nuovo hair-styling. La cantante è “tornata alle origini” con un pixie cut super glamour. Da vera star che si rispetti.