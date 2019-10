Elle Fanning sta per tornare al cinema nei panni della principessa Disney più romantica di sempre ovvero Aurora della Bella Addormentata, ma per presentare al mondo la sua ultima interpretazione, l’attrice ha deciso di indossare un look androgino: un tailleur rosso firmato Gucci, che fa subito tendenza 2019.

Androgino

A portare sulla strada del successo il tailleur pantalone, fu Yves Saint Laurent che nel 1966 a lanciare lo smoking da donna indossato da Penelope Tree e fotografato da Richard Avedon anche lui andò a rubare nell’armadio da uomo la giacca da smoking, che come dice la parola inglese, era la giacca per il fumo. La seconda metà degli anni ‘70 vede un ritorno al passato nello stile del tailleur pantalone grazie a Giorgio Armani che porta la donna a riconsiderare l’abbigliamento maschile più classico. Il tailleur, non è solo un semplice capo d’abbigliamento, ma rappresenta un’emblema per l’emancipazione femminile. Elle Fanning non poteva far altro che riportare in vita uno dei capi più belli di sempre, ma firmato da un’altra casa di moda italiana (Gucci). Un vero must have per il nostro guardaroba Autunno/Inverno 2019 2020.

Rosso

Il rosso è ufficialmente tra i colori Autunno/Inverno 2019 2020. Dalla sfumatura peperoncino a quella bordeaux scuro fino alle tonalità dei rossi aranciati, non possiamo fare a meno di un capo che abbia questo colore. Brillante e senza tempo il rosso acceso lo troviamo in molte collezioni moda, vi sono, cappotti, gonne, abiti lunghi, ma soprattutto tailleur, come quello indossato da Elle Fanning per l’anteprima di Maleficent.