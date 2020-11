La regina Elisabetta si prepara a festeggiare 70 anni di regno. Sicuramente, una delle sovrane più longeve della storia della Corona inglese, quasi un secolo di regno per Elisabetta II. Nonostante la crisi pandemica che ha colpito il mondo intero del Covid-19, all’interno della capitale inglese (Londra) si stanno già organizzando le celebrazioni per l’entrata della regina nel suo 70esimo anno sul trono. Il tutto avverrà nel giugno 2022, a sette decenni dall’incoronazione (esattamente avvenuta nel 2 giugno 1953) a Westminster Abbey. Dove la regina Elisabetta avrà già compiuto per l’occasione 96 anni.

Elisabetta II è la regina più longeva della storia della Corona inglese. Amata dal suo popolo da sempre, detiene un primato molto importante. Mai nessun altro re o regina d’Inghilterra ha raggiunto un tale traguardo, anzi record, eguale in passato. L’attesissima celebrazione avverrà tra un anno e mezzo circa, nel 2022. Considerando sempre che la crisi pandemica del Coronavirus sia oramai superata. Proprio a causa del Covid-19, non sono ancora chiari alcuni particolari. Ciò che è certo, per esempio, è che sarà una festa ufficiale nazionale per ben quattro giorni. A partire da giovedì 2 giugno 2022, la celebrazione che farà entrare ufficialmente la sovrana nel suo 70esimo anno di regno. Continuerà poi il 3, con un altro festivo aggiunto per l’occasione, e finirà con il weekend del 4 e 5 dello stesso mese. In breve, la regina Elisabetta, regalerà ai suoi sudditi un giorno di vacanza in più (nel 2022). Che il «Giubileo di Platino» abbia inizio!

Un momento che entrerà nella storia: unico ed irripetibile. «Il Giubileo di Platino sarà un momento davvero storico» ha dichiarato Oliver Dowden, segretario alla cultura. «Una celebrazione da ricordare»

Per le celebrazioni del 70esimo anno di regno di Elisabetta II, da “Guinness World Record”, il governo britannico e Buckingham Palace stanno già organizzando il tutto, sul quale sicuramente si porrà lo sguardo del mondo intero. Da Whitehall e dai palazzi reali, per il momento, si considerano prevalentemente eventi che riusciranno a mixare nelle giuste modalità, il fasto e la bellezza della tradizione reale britannica a tecnologie all’avanguardia. Come ad esempio, app speciali per l’occasione, per coinvolgere il maggior numero di appassionati e curiosi di tutto il mondo. Oltre ad eventi hi-tech dal vivo. Il modello di riferimento è simile a quello di Elisabetta II e Daniel Craig alias “James Bond” per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi del 2012 a Londra. L’importante cerimonia non accadrà solo nella capitale britannica, perché tutto il Paese proporrà sfilate e feste per la sovrana, una delle più amate e rispettate dal popolo di sempre. Saranno coinvolti anche i Paesi del Commonwealth.

La regina Elisabetta leggendaria: mai nessuno prima di lei è arrivato ai 70 anni di regno

Mai nessuno, prima di lei, è arrivato ai 70 anni di regno. Un primato, o meglio, un record che la rende leggendaria. Solo la Regina Vittoria, nel 1886, celebrò l’arrivo di mezzo secolo sul trono (arrivò a 63). Nel mondo intero, Elisabetta II d’Inghilterra è considerata la quarta regina più longeva, dietro soltanto al re Johann II del Liechtenstein, al sovrano thailandese Bhumibol Adulyadej e allo storico Luigi XIV di Francia. Dal Ministero della Cultura inglese, sono già state reclutate le maison più creative del Paese, i migliori organizzatori di eventi e le realtà di design più prestigiose del mondo, i cui nomi verranno resi noti sicuramente nelle prossime settimane. Molto probabilmente (sarà facile immaginarlo) saranno presenti star indiscusse come Elton John e Paul McCartney. Prevista anche la creazione di una medaglia speciale, la “Platinum Jubilee medal”, con la quale saranno premiati i rappresentanti dei lavoratori “pubblici”: come forze armate, servizi di emergenza e personale delle carceri. “Uno show unico” per i sudditi “di questa generazione”. E’ la promessa e premessa di Buckingham Palace e del governo britannico.

I suoi segreti in un libro: “Long Live The Queen”. Del giornalista Bryan Kozlowski

Come fa la regina Elisabetta II a rimanere sempre impeccabile, dimostrando un’energia e una salute d’acciaio? In uscita, un nuovo libro dal titolo “Long Live The Queen”, del giornalista Bryan Kozlowski, dove svela tutti i suoi segreti, o meglio, i più importanti. La regina mangia sano e in moderazione. Non si nega nulla, concedendosi ogni tanto un dolcetto o un bicchiere di vino. Non smette mai di soddisfare la sua innata curiosità e continua a mantenersi in forma fisicamente facendo ciò che le piace maggiormente: come ad esempio le passeggiate in campagna e le cavalcate mattutine a Windsor. Anche i tratti della personalità della sovrana sono molto interessanti. Ad esempio, la regina non ascolta consigli, e preferisce seguire il suo infallibile istinto. A quanto pare, dopo ben (quasi) 70 anni di regno, come darle torto!