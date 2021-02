Elisabetta Franchi è un brand di moda italiano di proprietà di Betty Blue S.p.A. e guidato dalla omonima stilista. Fondato nel 1998, in breve tempo conquista il pubblico femminile con il suo stile iper-femminile, moderno e al contempo sensuale. Il brand è creatore di uno stile contemporaneo, urban-chic che sa ben combinare elementi moderni e retrò. Come ad esempio gli abiti bustier in raso e pizzo, mini dress doll style e molto altro. Elisabetta Franchi ha realizzato il suo sogno di “vestire tutte le donne più belle e influenti del mondo”, puntando su una strategia di prodotto ben precisa: proporre e sviluppare dei capi ed outfit versatili, adatti ad ogni donna e occasione, che emanano femminilità e sensualità, senza mai perdere la grinta, personalità e carattere; tratti tipici delle donne Elisabetta Franchi.

Elisabetta Franchi e il suo abito della collezione A/I 2020-21. Sensualità e femminilità in un connubio perfetto

Abitini must have di stagione e iper-femminili. Elisabetta Franchi è sempre dalla parte delle donne di carattere, di tendenza e super sensuali. Senza dimenticare classe ed eleganza. L’abito doppiopetto in maglia è un capo ricercatissimo, soprattutto dalle celebrità più influenti dello showbiz. Un vestito in maglia da indossare con charme e carattere. I bottoni in oro light impreziosiscono il doppiopetto e le catene sulle tasche conferiscono personalità alle forme lineari del vestito. Perfetto da indossare con una decolletè o un cuissard della collezione. Il costo? Non eccessivamente proibitivo, anzi.

Diletta Leotta indossa il bellissimo vestito firmato dall’omonima stilista italiana

Diletta Leotta, è risaputo, sia una celebrità sempre al passo con le nuove tendenze. Come sempre ritroviamo l’amatissima (soprattutto dal pubblico maschile) Leotta in collegamento su Dazn con il Campionato di Serie A. Davvero imperdibile. Come ogni settimana le dirette su Dazn diventano per Diletta anche un modo per sfoggiare abitini in grado di valorizzare le sue forme perfette e scultoree, nonché super femminili. Un corpo innegabilmente attraente. La sensualità questa volta veste Elisabetta Franchi e il vestito fa parte della collezione A/I 2020-21.Quanto costa?

La mascherina in abbinamento all’abito ha sicuramente arricchito l’outfit. Nello specifico il look griffato consiste in un abito doppiopetto in maglia corto con i bottoni in oro sul davanti, delle catene sulle tasche e un profondo scollo a V che ha messo in risalto il suo importante décolleté. Il costo, come sempre, non è da tutti, ma nemmeno eccessivamente proibitivo. Quasi 500 euro solo l’abito, 449 per l’esattezza. La mascherina abbinata? Rigorosamente luxury, nello specifico realizzata in raso. Un look sicuramente ancora più sofisticato ma anche di tendenza, con annesso hair-stylist da vera e propria diva che si rispetti. Bellissima come sempre, sorridente e sensuale, la Leotta questa volta ha conquistato il pubblico non solo calcistico. Il risultato finale? Un vero successo.