Elisabetta Canalis su Instagram con una pin-up: per lei il tempo si è fermato

Dalla strepitosa baia della bassa California, dove sta trascorrendo dei giorni in relax con la sua famiglia, Elisabetta Canalis regala scatti bellissimi. Sole, mare, amore e tanta, tanta bellezza! Un fisico statuario, per mamma Ely, dono di Madre Natura, certo, ma anche frutto del duro e costante lavoro in palestra, tra allenamenti spossanti e sudore, per mezzo dei quali l’affascinante ex velina di Striscia la Notizia ha letteralmente fermato il tempo!

Guardatela in costume da bagno con accanto la piccola Skyler, angelo dai riccioli biondi: la Canalis sfoggia un fisico ‘bestiale’. Glutei sodi e perfetti, addominali scolpiti e gambe d’acciaio. A 40 anni. Atletica e in forma, Elisabetta Canalis poco fa ha pubblicato uno scatto senza filtri, dove è possibile ammirare il suo fisico in tensione mentre lei si diletta a fare un salto iperbolico: che spettacolo!

“A mezz’aria, col bikini leopardato, sembri Lamù”, le fa notare qualcuno tra i commenti Instagram, lei risponde con le faccine divertite. Ma in effetti è proprio così: più che un salto quello della bella Ely è un volo a mezz’aria. Lei in effetti non ne fa mistero: tiene al suo corpo, alla sua bellezza, armi di seduzione e del suo successo. In una recente intervista a Vanity Fair, appunto, la showgirl aveva rivelato di tenersi in forma praticando tanto sport: “Perché il corpo cambi il più tardi possibile”. E molti video dei suoi faticosi allenamenti finiscono in rete, su Instagram, dove è possibile ammirarla in tutto il suo splendore anche quando si allena in palestra. Tra i commenti alla foto non mancano quelli al vetriolo conditi di tanta invidia. “Cellulite presente …ormai l’età c’è”, scrive qualcuno che scambia i muscoli delle cosce in tensione per pelle flaccida. Ahi ahi l’invidia, che brutta bestia!