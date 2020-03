Ieri 8 marzo 2020, nel giorno dedicato alle donne, Elisabetta Canalis decide di condividere un post nel quale ringrazia la madre per averla supportata in ogni momento della sua vita. Non era la prima volta che la showgirl faceva commuovere i suoi follower.

Primo post

“Da quando Skyler ha rivisto la nonna non fa altro che abbracciarla e dirle che la ama, avere i nonni è un privilegio che non tutti abbiamo. “Ma se hai la fortuna di averli ancora con te, ricordati di dirgli quanto sono importanti, di ascoltarli e di dedicargli attenzioni perché saranno quei frammenti di tempo che porterai con te per tutta la vita”. Elisabetta Canalis

Ricordiamo che quest’estate, Elisabetta Canalis aveva postato su Instagram una dedica a sua figlia Skyler e a sua madre. Un legame, quello con mamma Bruna, che è diventato ancora più forte da quando la show girl ha perso il suo papà, l’amatissimo Cesare Canalis. Medico e personalità molto conosciuta ad Alghero, la madre della showgirl adesso è spesso a Los Angeles in compagnia della figlia e della nipotina.

Commovente

“In questa foto siamo io, mia mamma e Skyler (che sarebbe nata dopo poche ore). È grazie ad una donna come mia madre che sono oggi una persona libera ed indipendente. È grazie ad una donna come lei che sin da quando ero piccola sapevo che era giusto votare per lasciare alle donne la libertà delle loro scelte, anche nei momenti più difficili, è avendo visto mia mamma andare ad insegnare al mattino, dopo aver messo in moto tutta la famiglia, che ho capito quanto il lavoro ci renda indipendenti e sicure. È ascoltando i suoi racconti di quando diciottenne, ricuciva le minigonne, perché qualcuno strappava l’orlo per allungargliele, che dentro di me, era già diventata un’eroina! È sempre grazie a mia mamma, che a tavolo non c’è mai stato un bicchiere uguale all’altro, anche se abbiamo mangiato meglio di qualsiasi ristorante e secondo me è grazie a lei che ho scelto arti marziali, perché per anni mi ha inconsapevolmente allenato con le sue scarpe volanti. Buona giornata internazionale della donna a tutte coloro che non hanno una mamma come la mia e che lottano per diritti più semplici, diritti che nel 2020 vengono negati da una religione, cultura o legge. Non mollate, siamo con voi!” Elisabetta Canalis

Le parole toccanti della showgirl nei confronti della madre e di tutte le donne che non hanno avuto una figura forte, sempre al suo fianco come la sua.