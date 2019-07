Di passaggio a Milano tra le vacanze alle Bahamas e quelle in Sardegna, Elisabetta Canalis non resiste alla tentazione di una bella sessione di shopping nelle boutique più esclusive. Mentre si aggira con passo sicuro tra le vetrine di via Montenapoleone, la ex velina dà a noi tutti una bella lezione di stile.

Come vestirsi per fare compere d’estate? Basta fare come Elisabetta Canalis: una mise comoda e fresca ma allo stesso tempo di tendenza. L’importante è fare attenzione ai colori, che devono essere preferibilmente chiari e luminosi, ai tessuti, leggeri e freschi, alla comodità che è irrinunciabile, soprattutto se la passeggiata tra i negozi si preannuncia lunga. Per contrastare il caldo Elisabetta Canalis sceglie il total white.

La tuta bianca Pinko in gabardine di cotone è fresca e leggera e allo stesso tempo di grande effetto, un mix perfetto tra comfort e classe. Le sneakers Crime London sono dello stesso colore, con dettagli gialli che danno un tocco frizzante e giocoso. Occhiali da sole scuri, sorriso deciso e via a far compere.

Ma non solo look per la bella showgirl, adesso Elisabetta si trova in vacanza nell’Isola da qualche giorno e in queste ore ha postato su Instagram uno scatto decisamente romantico. Dove? Esattamente nella Cattedrale di Santa Maria di Alghero, luogo in cui si è sposata con il chirurgo Brian Perri nel 2014. I due si sono scambiati un bacio appassionato e la didascalia non lascia dubbi: “La nostra chiesa! Papà is back”.