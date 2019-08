Elisabetta Canalis ha bevuto l’elisir di eterna giovinezza

Per Elisabetta Canalis , 40 anni compiuti, il tempo sembra non essere più passato. Noi la teniamo d’occhio da tantissimo, più o meno da quando, giovanissima ed in splendida forma, conquistava tutti ballando sul balcone del tg satirico più famoso della tv, Striscia La Notizia .

Elisabetta Canalis ha più addominali di te

Lontana dalle luci della tv, in questa calda estate la showgirl rimane sempre connessa sui social, dove vanta su Instagram un pubblico di 2,4 milioni di follower. A loro Elisabetta Canalis dedica le foto più belle, dalla prima prova costume del 2019 (da 10 e lode), alla recente vacanza in Toscana. Innumerevoli sono i like ricevuti che inondano ogni suo post, ma l’ultimo ha fare furore l’ha condiviso da Zuma Beach, una delle spiagge più grandi e più popolari della contea di Los Angeles. Ha raccolto un record di complimenti pieni di ammirazione e di stima, per merito di un bikini ed un fisico da urlo. Tra i numerosi commenti spunta anche l’ironia di un utente che scrive: “Ci sono più addominali in questa foto che in tutta la palestra che frequento“.