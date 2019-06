Elettra Lamborghini mette lo zampino nella moda costumi Estate 2019, che stile!

Gli abbinamenti giusti però sono infiniti, e il passo per conquistare l’olimpo della moda mare è breve. Come iniziare l’Estate 2019 con il piede giusto? Comprando il capo perfetto, ovvero il costume intero animalier dai colori accesi.

Il costume di Elettra Lamborghini è un vero e proprio feticcio. Lei – che ha fatto del maculato uno stile di vita e un tatuaggio (sul gluteo) – non poteva non scegliere un motivo migliore di questo: la fantasia animalier è anche la tendenza più hot di stagione e declinata sul costume Twin Set invita a fare faville su tutte le riviere, su tutte le isole e su tutte le spiagge dell’Estate 2019. Non solo. Questo costume intero è must have anche per un altro motivo: la reversibilità.

Un modello due in uno che da un lato è un costume animalier, dall’altro è un costume intero fluo perfetto per farsi notare questa stagione. Sì insomma, se pensate che con un solo click e con un unico acquisto portate a casa l’equivalente di due costumi da mare, e che potrete indossarlo anche di sera a mò di body su shorts di jeans, la ricerca del perfetto costume per l’Estate 2019 in grado di coniugare tutte le tendenze moda mare può dirsi definitivamente conclusa qui sotto, con uno “shop now” esaltante ed esplosivo proprio come i costumi Elettra per Twinset U&B, che tra l’altro comprendono anche due bikini con brasiliana e le proposte bambina.

Ma non è l’unica celebrity ad aver ideato questo particolare style per l’Estate 2019, prima di lei era arrivata la Chiara Nazionale. Tanti, coloratissimi e super alla moda sono i bikini ed i costumi interi che negli ultimi mesi Chiara Ferragni ha indossato ed indosserà tra mille altri per trascorrere dei momenti indimenticabili. La linea beachwear indossata dalla Ferragni però ha un comune denominatore: il marchio. L’imprenditrice digitale più famosa d’Italia è testimonial infatti del brand Calzedonia e per questo la mamma di Leone ha portato (e pensiamo, porterà) esclusivamente costumi del marchio italiano. Alcuni dei costumi indossati in vacanza da Chiara Ferragni risultano non disponibili o in arrivo sul sito Calzedonia.