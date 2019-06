Eleonora Rocchini, classe 1995, ex tronista di Uomini e Donne, è una delle influencer italiane più amate dal mondo del web, oltre che direttrice creativa del noto marchio Made in Italy Sontèn. La carriera di Eleonora non è stata così facile, su Instagram ha ricevuto da sempre diverse critiche per la sua forma fisica, ma la ragazza ha risposto: che per lei la bellezza non corrisponde a ragazze pelle ed ossa.

Stop body shaming

Eleonora Rocchini, si trova attualmente a Mykonos con il suo compagno Oscar Branzani, per un progetto di lavoro legato alla promozione turistica. La bella influencer ha pubblicato una serie di fotografie legate all’isola e al resort dove alloggia e i costumi della nuova collezione Sontèn 2019.

Ma proprio uno di questi scatti ha suscitato una polemica. Nelle scorse ore, sul suo profilo, è comparsa una foto dove Eleonora appare, voltata di schiena, completamente nuda in piscina. In bella mostra ecco il suo lato b, con il segno del costume, un’immagine che ha attirato l’attenzione dei frequentatori del web e scatenato gli haters. Ma Eleonora da brava influencer, non si fa abbattere, rispondendo a tono alle dure critiche.

Love Fashion

Finiti gli studi, Eleonora Rocchini inizia a lavorare nella gelateria di famiglia in centro a Firenze per guadagnare un po’ e poter andare a vivere da sola. Nel 2016 partecipa a Uomini e Donne, programma che le permette di trovare l’amore, ma anche il supporto del pubblico.

Ad oggi, Eleonora è un’influencer nel mondo dei social (986 mila follower) e testimonial/direttrice creativa di Sontèn, linea di costumi del suo fidanzato. Quest’anno la collezione 2019 è un tripudio di colori, modelli classici e di ispirazione anni ’90, una capsule a dir poco fantastica. Insomma, non ci resta che dire in bocca al lupo ad Eleonora che sta scalando le vette del fashion insieme al suo marchio.