Due dei rossi più famosi della Gran Bretagna hanno unito le forze per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Sì, stiamo parlando proprio del principe Harry e di Ed Sheeran. La coppia ha pubblicato un video sulla pagina del Sussex Royal Instagram giovedì mattina. Tutto ciò per incoraggiare gli spettatori a prendersi cura delle persone che li circondano e abbattere lo stigma che circonda la salute mentale.

«Sia il principe Harry che Ed Sheeran vogliono assicurarsi che non solo oggi, ma ogni giorno, tu ti prenda cura di te, dei tuoi amici e di quelli che ti circondano.» In vista del giorno importante, l’account Instagram del Duca e della Duchessa del Sussex ha condiviso un piccolo teaser per annunciare la collaborazione. La clip inizia mostrando Ed Sheeran e la sua troupe crew suonare un campanello che suona l’inno nazionale britannico, solo per essere accolti e invitati da un sorridendo Harry. Nel video completo, che è stato rilasciato il 10 ottobre, la coppia si siede comodamente per parlare di sensibilizzazione ad un problema importante. Durante il percorso parlano di scrivere una canzone per aumentare la consapevolezza, aspettando pazientemente di vedere se ciò avverrà. «Non c’è bisogno di soffrire in silenzio. Condividi come ti senti, chiedi come sta qualcuno e ascolta la risposta. Siate disposti a chiedere aiuto quando ne avete bisogno e sappiate che siamo tutti insieme. #WMHD»