Morte Sidney Poitier. Si è spento oggi Sidney Poitier, il celebre attore afroamericano. Icona del cinema americano, attivista per i diritti civili e simbolo per più di una generazione. L’attore, nel 1964 vinse un Oscar come miglior attore, per l’interpretazione di Ralph Nelson ne “I gigli del campo” . Fu il primo attore di colore ad ottenere un riconoscimento tanto importante. Prima di lui solo Hattie McDaniel, la Mami di “Via col vento” era riuscita a ottenere il prestigioso riconoscimento, ma come miglior attrice non protagonista. La triste notizia della morte di Sidney Poitier, attore e regista statunitense è sopraggiunta oggi. Il mondo lo ricorda con affetto.

Sidney Poitier, la vita

Nato a Miami, in Florida, il 20 febbraio 1927 da modesti commercianti, Sydney è stato un attore afroamericano che per primo ha raggiunto la dimensione iconica di Hollywood. Ma facciamo un passo indietro. Nasce dunque a Miami durante un viaggio d’affari dei suoi genitori. Il padre Reginald James Poitier e la madre Evelyn erano commercianti di prodotti agricoli e Sidney cresce in povertà; da bambino può permettersi solo un’istruzione minima. Trasferitosi dal fratello negli Stati Uniti fa esperienza del divario razziale che divide il paese, un’esperienza traumatica per il ragazzo proveniente da una comunità a maggioranza afroamericana.

E’ proprio il pessimo trattamento ricevuto nei sobborghi di Miami a far nascere in lui il bisogno e il desiderio di trovare nuove opportunità. Difatti all’età di 18 anni si trasferisce a New York, dal fratello, dove si mantiene con svariati lavori. Dopo alcune audizioni a teatro, alcune fallimentari altre andate a buon fine, finalmente nel 1940 riceve una proposta da Darryl Zanuck; lavorare in “Uomo bianco tu vivrai”. La performance gli permette finalmente di accrescere la propria notorietà.

I successi dell’attore