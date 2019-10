È scomparsa l’imprenditrice/stilista bolognese Giorgia Mattioli erede di un impero del Made in Italy (suo padre fondò la Gianfranco Ferrè). Deceduta giovedì scorso all’età di 61 anni, ma la notizia, per volontà della famiglia, è stata diffusa solo in queste ore, dal sito internet che si occupa di calcio e del Bologna “Zerocinquantuno” di cui Giorgia era socia finanziatrice.

Il marchio

La Gianfranco Ferré è stata una casa di moda italiana, fondata nel 1978. Attualmente non è più attiva essendo in amministrazione straordinaria, mentre il marchio, non utilizzato, in Italia, è di proprietà dalla holding di Dubai Paris Group. Lo stilista fondò la sua azienda a Milano, con sede in dapprima in via Conservatorio e successivamente in via San Damiano, grazie ad un finanziamento dell’industriale Franco Mattioli (che con la sua “dei Mattioli” fu produttore di capi in tessuto della casa). L’azienda risulta tuttora in amministrazione straordinaria quale parte del gruppo IT Holding. Per ricordare lo stilista, è stata creata la fondazione che porta il suo nome, in cui sono confluiti l’archivio, i prototipi, e tutto quanto non in possesso di Paris Group.Sopravvive invece ancora nel 2017, con sede a Como, una branca dell’azienda, a suo tempo separatasi dalla casa madre, e dedicata alla produzione di arredamento ed accessori di arredamento: la GFF Home.

Erede

Poche ore fa arriva la notizia della scomparsa di Giorgia Mattioli, erede del marchio, anzi di un vero impero della moda. La passione per la moda l’aveva portata a creare nel 2013 il brand “Diliborio” insieme al figlio Alessandro Berna, oggi 27 anni, e al designer Liborio Capizzi, braccio destro per 16 anni di Gianfranco Ferrè. La cantante Skin ha indossato sul palco camicie e leggins appositamente disegnati dalla maison che ha sede a Milano. Una grande perdita per il mondo del Made in Italy.