Dua Lipa per Pepe Jeans London, arriva la capsule collection firmata dalla popstar.

La popstar britannica di origini albanesi-kosovare Dua Lipa dimostra di avere tutte le carte in regola per diventare un’icona di stile. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica quando era appena un’adolescente ed ora, a 24 anni, firma la sua prima collezione di jeans.

Per la sua capsule collection in collaborazione con il noto marchio nato a Portobello Road – Pepe Jeans London – ha mixato look casual e street a capi sensuali ed eleganti, dando vita ad una linea destinata a lasciare il segno.

Dua Lipa si è ispirata alle tendenze della fine degli anni Novanta e l’inizio Duemila per la creazione della sua collezione denim, un tuffo nel passato che riesuma un’estetica fashion tanto cara alla cantante.

Dopo avere studiato gli archivi di Pepe Jeans, Dua Lipa mescola uno street-wear iconico al glamour dei primi anni del Duemila, brevettando una nuova idea di fashion trend.

Pailettes, trasparenze, ruches e satin, la popstar intende celebrare un’epoca di transizione che ha segnato un cambiamento culturale, oltre che di stile.

Tutti gli abiti che ho creato per questa collezione riflettono il mio stile, il mio modo di essere.

Quale capo più adatto per esprimere uno stile tanto multiforme, se non un paio di versatilissimi jeans?

La cantante inglese è la prima ad ammettere il monopolio del jeans all’interno del suo guardaroba.

Non è facile trovare quelli che ti calzano a pennello, ma la volta che ci riesci, avrai la sicurezza di sentirti sempre a tuo agio.

Il jeans è da sempre un capo must have e grazie a questa preziosa collaborazione, chiamata DUAFORPEPE, i fan della cantante e appassionati del jeans, potranno esprimere al meglio la loro nostalgia del glamour volutamente trasandato e un po’ grunge.

Dua Lipa, al lancio della sua linea, afferma di avere esplorato un territorio completamente nuovo per lei e di essere entusiasta del risultato. «Ma la musica rimane la mia vera strada», conclude.