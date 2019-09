Tra le tendenze capelli più belle della prossima stagione c’è la frangetta e le celebrità non possono fare a meno di provarla. A partire dalla pop star Dua Lipa, che per rinnovare il suo caschetto ha optato per una frangia piena lunga che le arriva appena sopra agli occhi.

New look

Dua Lipa è da poco arrivata a Parigi per la settimana della moda e ha condiviso delle foto in cui se la spassa a un evento modaiolo. Impossibile che passi inosservato il suo look, infatti la cantante ha deciso di rinnovare il caschetto con una bella frangia piena. I suoi follower su Instagram sono letteralmente impazziti con un taglio caschetto perfetto e uno styling naturale e un po’ spettinato. Dua Lipa è una vera queen dello stile Ninety e, anche in questo caso, il taglio rispecchia alla perfezione il suo mood, che ricorda una po’ quello dell’attrice Winona Ryder.

Frangia lunga

A dispetto di ciò che comunemente si crede, in genere la frangia sta bene a quasi tutti i tipi di volto, a confermarcelo sono le star che non possono fare a meno di darci un bel taglio e di rinnovare il proprio look. Per un viso ovale come quello di Dua Lipa, ben proporzionato e caratterizzato da lineamenti regolari e delicati, l’errore da evitare è quello di coprirlo troppo rubandogli la scena con i capelli. Solo se la fronte è abbastanza ampia, quindi, si può sperimentare ogni tipo di frangia, comprese quelle più lunghe e piene. In caso contrario, meglio optare per tagli più leggeri e sfilati, anche da portare lateralmente. Allora cosa stiamo aspettando? Se siete delle vere fashion victims non potete far altro che seguire questa tendenza.