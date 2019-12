Dove festeggiare il veglione per il Capodanno a Milano

La notte di Capodanno è alle porte. Tante sono programmazioni che i molteplici locali e ristoranti di Milano propongono, ma come essere sicuri di prenotare la festa giusta, nel locale giusto?

Un valido aiuto è dato sicuramente è la guida al capodanno a Milano 2020

Si tratta di una vera e propria guida on line, dove il qualificato e attento staff ha selezionato per voi solo le migliori strutture della città, per garantirvi una serata di festa serena e spensierata, senza la paura di incappare in locali poco seri che potrebbero rovinarvi la festa.

Il portale è suddiviso in diverse categorie, per ogni locale troverete una scheda completa e dettagliata con la programmazione della serata, le fotografie, i menù e i prezzi ben chiari e precisi. Potrete anche prenotare direttamente on line il vostro tavolo, in tutta comodità e sicurezza.

Le migliori feste di Milano

Tante sono le feste in programmazione per omaggiare il capodanno a Milano 2020. Un grande classico dell’ultimo dell’anno è indubbiamente il cenone, da condividere con le persone più amate. Nella categoria dedicata ai ristoranti per Capodanno potrete scegliere tra tantissime proposte, tutte diverse tra loro. Potrete optare di prenotare il vostro tavolo in un ristorante elegante e raffinato, dove vengono serviti con cura e attenzione dei gustosi e sontuosi gran cenoni, in location dall’atmosfera calda e conviviale e dove tutto è curato nei particolari. Chi preferisce un’atmosfera più semplice, troverà tante proposte, adatte anche alle famiglie, dove i bambini sono i protagonisti della serata. Tanti sono anche gli speciali menù proposti a prezzi assolutamente contenuti e accessibili a tutti, perfetti per chi deve stare attento all’economia famigliare ma non vuole rinunciare a una bella festa di fine anno.

Tutti gli innamorati e chi ricerca una location unica nel suo genere potranno scegliere tra le tante soluzioni proposte nella categoria dedicata alle Ville e Castelli. Non c’è nulla di più bello e romantico che trascorre il capodanno all’interno di una sontuosa villa o un castello. Location uniche nel loro genere, dove iniziare l’anno in grande stile. Si potranno degustare dei ricchi cenoni, sapientemente serviti in sale esclusive, con grandi camini, volte in legno, luci soffuse e candele sui tavoli. Nel dopocena vengono organizzati dei party memorabili, spesso in maschera, dove vengono proposti special show e tanta musica. Irrinunciabile il pernottamento presso la struttura, nelle sontuose camere, per un inizio d’anno da vero re!

Party di Capodanno imperdibili

Nel sito dedicato al Capodanno a Milano troverete anche tante proposte per un capodanno alternativo: nella sezione dedicata ai viaggi troverete tante soluzioni di viaggi/vacanza in località esclusive di montagna o nelle più belle città d’Italia o capitali Europee. Potrete festeggiare gli ultimi giorni dell’anno tra aperitivi ad alta quota, ciaspolate, cene in baite immerse nella neve o visite nei musei più famosi del mondo. Atmosfere uniche per un fine anno indimenticabile.

Imperdibili anche le proposte per un Capodanno a Teatro, una serata di fine anno originale e diversa dal solito. La città di Milano offre tanti spettacoli per l’occasione, dove si può assistere a interpretazioni suggestive in attesa del countdown, per poi brindare insieme agli attori al nuovo anno in arrivo. Il Teatro San Babila, organizza per l’occasione uno spettacolo divertente e tutto da scoprire intitolato “Colto in Flagrante” di Derek Benfield. Un’esperienza unica e coinvolgente!

Gli amanti della notte, coglieranno l’occasione del Capodanno per partecipare a uno dei travolgenti party in programmazioni nelle più belle e famose discoteche di Milano. Strutture famose in tutto il mondo come l’Hollywood e il Tocqueville che per l’occasione organizzano delle feste imperdibili. Si inizierà la lunga nottata con un cenone, spesso servito, o in alternativa un ricco aperitivo. Nel dopocena si apriranno le danze grazie ai migliori Dj Set del momento che daranno vita a una lunga notte tutta da ballare. Party frizzanti e dalle mille sorprese grazie agli special show, alle tante animazioni e performance in programma per rendere memorabile l’inizio del 2020.

Per qualsiasi dubbio o domanda potrete contattare lo staff di Capodanno a Milano, sia online sia telefonicamente, 24h su 24h (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125 ).