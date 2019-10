Doutzen Diares: chi di voi non ha mai custodito un diario personale?

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha custodito (o custodisce) gelosamente e segretamente un diario personale, nel quale annotava e raccontava gli aspetti più salienti della propria vita. Uno specchio, nel quale riflettersi e “riflettere” riguardo la propria esistenza. Negli aspetti negativi e positivi, nelle gioie e nelle sofferenze. Nella carriera professionale e nella sfera più intima. C’è chi lo terrà per sempre segreto e inacessibile, c’è chi; invece, deciderà di renderlo pubblico al mondo. Come, del resto, ha recentemente fatto con il suo Doutzen Diares la splendida top model Doutzen Kroes.

Chi è Doutzen Kroes?

Per chi di Voi non la conoscesse, Doutzen Kroes è una supermodella olandese. È apparsa sulle copertine di Time, Vogue, Harper’s Bazaar, e Numéro ed è una delle modelle più frequenti dei cataloghi di Victoria’s Secret, tra i suoi angeli celeberrimi, oltre ad aver sfilato per la nota casa di biancheria intima. Le campagne pubblicitarie in cui la modella è apparsa, includono quelle di Blumarine, Gucci, Tommy Hilfiger, Escada, Dolce & Gabbana, Valentino, Versace e Neiman Marcus. Nell’agosto 2005 è stata scelta come testimonial per il profumo Eternity di Calvin Klein, prendendo il posto dell’attrice Scarlett Johansson, e nell’aprile 2006 ha firmato un contratto di tre anni con la L’Oréal Elvive, in cui compare al fianco di Eva Longoria e Kerry Washington.

Una carriera costellata di grandi successi, una bellezza da lasciare senza fiato. Una personalità molto dolce ma al contempo determinata e forte. Questa è la supermodella Doutzen Kroes. Oltre il suo aspetto fisico incantevole è una donna ricca di qualità interiori, tra le quali una grande sensibilità e amore per la natura e per la propria famiglia, che adora più di ogni altra cosa. E il “Doutzen Diares” ce lo fa trasparire molto bene.

Volete sapere come vive una top model?

Volete sapere come vive una top model? Vedere il suo mondo personale e professionale in tutti i suoi aspetti? Guardate questo diario personale di Doutzen Una scelta coraggiosa, che spinge la top model olandese, attraverso il suo canale YouTube; a renderci partecipi di tutti i momenti più importanti della sua esistenza. Dal lavoro di modella, che la vede sempre protagonista di shooting fotografici e viaggi memorabili, alla vita più intima, il rapporto con il marito e i figli, le partenze ( talvolta difficili emotivamente) e i ritorni. Un susseguirsi di videoclip che catturano inesorabilmente l’attenzione del pubblico, ricoprendo la top model di milioni di views.

Personalmente, ho apprezzato molto questo diario personale, inedito ed ancora in una fase iniziale. Doutzen, una delle modelle più rappresentative della moda di oggi. Un’icona, dotata di un fisico atletico e non troppo magro, sinonimo di come il fashion, forse, sia in una fase di cambiamento e transizione. Dimostrando, talvolta, che per essere una modella importante non bisogna per forza essere una taglia 38.

È importante far conoscere il mondo della moda anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. Forse, è dato dal fatto che; il fashion, si sia distaccato completamente dal suo pubblico più comune divenendo negli ultimi anni un settore elitario e per pochi. Non si conoscono realmente chi siano i top model del momento, che vita conducano, e proprio per questo molte volte si è soggetti a pregiudizi infondati. Doutzen Kroes, attraverso questo diario personale (reso pubblico) vuole sfatare il mito del modello divo e irragiungibile; aggiungendo alla vita glamour e dei set fotografici, momenti di vita quotidiana e di condivisione, come qualsiasi altra persona così detta “normale”.

I modelli necessitano e hanno il bisogno di “normalità”

Perchè i modelli, più che altre figure professionali, necessitano e sentono il bisogno estremo di normalità. Tornare con i piedi per terra per un istante, rendersi conto delle proprie origini e da dove provengano. Da dove siano partiti per arrivare al successo. Perché, la vita da star non è affatto facile come si pensi, e comporta anche delle scelte, talora, dolorose. Come quando, la super modella olandese, si distacca con dispiacere dalla sua famiglia per volare a New York in occasione di un importante evento di moda. Una volta tornati dagli shooting fotografici e dagli eventi più “esclusive”, i modelli tornano ad essere persone comuni, che compiono gesti e vivono una vita come le persone “normali” e non per forza da “star da tappeto rosso“. Quella è solo una parentesi della vita di una top model affermata. Come ribadisce più volte anche la super modella olandese.

“No better way to recharge after busy times then at my mem’s home in Friesland. Literally walk barefoot in the grass and eat fresh veggies from the garden. It’s here, surrounded by nature, that I get to feel grounded again. And I love taking Phyllon and Myllena to see their ‘beppe,’ so they too will grow up knowing that sometimes all it takes to make you happy is spotting a hedgehog. It’s the perfect antidote to my other, ‘glamourous’ life, which I love too, as you can see when I get to dance the night away at the Bazaar Icons Party in New York”.

“Non c’è modo migliore per ricaricare le pile dopo un periodo impegnativo a casa di mia mamma in Friesland. Letteralmente camminare a piedi nudi nell’erba e mangiare verdure fresche dal giardino. È qui, circondata dalla natura, che mi sento di nuovo a terra. E mi piace portare Phyllon e Myllena a vedere la loro “beppe”, così anche loro cresceranno sapendo che a volte tutto ciò che serve per renderti felice è avvistare un riccio. È l’antidoto perfetto alla mia altra vita ‘glamourous’, che amo anche io, come puoi vedere quando ballo tutta la notte al Bazaar Icons Party di New York”.

Doutzen Diares