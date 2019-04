Ogni segno zodiacale, si sa, ha pregi e difetti e anche la carica sensuale è diversa in base alle stesse che conferiscono i natali. Se dovessimo stilare una classifica dei segni zodiacali più sexy del firmamento potremmo certamente elencare loro: Vergine, Ariete, Leone, Sagittario e Pesci. Vediamo le caratteristiche che li rendono tali.

Vergine, sensualità moderata

Chi nasce sotto il segno della Vergine è guidato da Mercurio, pianeta emblema di calma e ragionevolezza. A primo acchito la Vergine potrebbe apparire riservata e desiderosa di estromettersi dal centro della scena e, di conseguenza, la sensualità potrebbe tardare un po’ ad emergere. Ciò che rende le Vergini sexy irresistibili è la modalità d’approccio che hanno con gli altri. Si insinuano con arguzia e finezza: l’arguzia è determinata dalla voglia di giocare prima di aprirsi sentimentalmente e questo gioco attira l’altro sesso in modo efficace. Attirano particolarmente i segni cacciatori, quelli che amano cacciare la propria preda.

Ariete, sensualità allo stato puro

L’Ariete ha un grande pregio: non ama tergiversare. E’ incline a saltare fasi preliminari, una tra queste quella del corteggiamento, e predilige andare direttamente al sodo. La carica sexy è data da Marte che rende in nativi sotto il segno dell’Ariete vere e proprie cariche sensuali esplosive. Approcciarsi all’altro sesso non è ma i un problema, sicuro della propria sensualità l’Ariete non ha problemi ad acchiappare le proprie prede: sguardo penetrante e abbigliamento sexy garantiscono una strage di cuori.

Leone, quando il portamento è sensuale

Leone di nome e di fatto, il portamento regale di questo segno è praticamente la chiave di lettura della sua carica sensuale. Le donne nate sotto questo segno sono contraddistinte da eleganza, sicurezza e padronanza. Queste caratteristiche si riflettono nella sensazione che gli altri hanno di loro, “vittime” di questa sensualità naturale. Differentemente dalla Vergine, il Leone ama i riflettori e ama stare al centro della scena: d’altronde il leone è il re della foresta. Inoltre, le donne Leone sono estremamente coraggiose, elemento che affascina immensamente il sesso maschile rappresentando, al contempo, sicurezza e sfida.

Sagittario, sensualità avventurosa

Questo segno zodiacale, governato da Giove, pianeta espansivo che spinge i nativi del segno a guardare sempre oltre, ha un fascino nascosto: il fascino del lontano. La caratteristica più emblematica del Sagittario è sicuramente la capacità di trascinare il gruppo. Questo conferisce alle donne Sagittario una caratteristica sexy mozzafiato perché gli uomini tendono a cercare una compagna che possa spronarli con intraprendenza e avventura. Avventura, proprio quest’ultima è il jolly che ogni donna Sagittario sa di poter usare per far emergere la propria sensualità e agli uomini fa impazzire.

Pesci, sensualità delicata

Le donne nate sotto il segno dei Pesci sono quanto di più vicino alla magia si possa trovare nello Zodiaco. La loro tendenza ad essere sognatrici richiama un non so che di etereo, sguardi sibillini e atteggiamenti da artista bohemienne rendono i Pesci uno dei segni zodiacali più sexy dello Zodiaco. Gli uomini vengono stimolati intellettualmente dalla carica sensuale che sta dietro al mistero e all’evanescente e si lasciano conquistare proprio da questo. La cosa bella, però, è che al momento opportuno i Pesci sanno abbandonare quello poco pragmatico tuffandosi nel mondo reale con una nonchalance unica.