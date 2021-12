Il 2 dicembre l’intramontabile Gianni Versace avrebbe compiuto 75 anni. La sorella Donatella non l’hai mai dimenticato e in questa giornata particolare decide di dedicargli speciali parole. Commossa e affettuosa come lo è sempre stata.

Gianni Versace e Donatella

Nella giornata del 2 dicembre, il noto stilista deceduto nel 1997, avrebbe compiuto 75 anni. Ventiquattro anni fa la tragedia che ha portato Gianni Versace a morire sulle scale di casa sua a Miami. Oggi sua sorella, Donatella, spende parole d’affetto per lui nel giorni del suo compleanno: «Mi manchi oggi come ogni giorno».

Dopo aver preso le redini di Versace in mano Donatella non si è mai fermata. La stilista ha portato a casa molti successi ma sempre seguendo la scia del fratello. Si capisce fin da subito che i due erano molto legati e che la sorella non avrebbe mai voluto cambiare o snaturare il marchio che il suo amato fratello aveva creato. Quindi non è sorprende che la giornata del 2 dicembre sia un momento difficile per Donatella. Quest’anno Gianni avrebbe infatti compiuto 75 anni.

Donatella: «Mi manchi oggi come ogni giorno»

Donatella Versace quindi decide di rendere omaggio al fratello postando una foto su Instagram. L’immagine in questione mitrare i due da giovani in studio. Gianni seduto con lo sguardo penetrante e la mitica Donatella Versace sempre al suo fianco. La didascalia recitava: «Oggi sarebbe stato il 75esimo compleanno di Gianni, mi manchi così tanto! Eri un genio. Mi manchi oggi come ogni giorno».

Il post ha ricevuto moltissimi commenti da parte di ex colleghi, top model e stilisti: il ricordo di Gianni da Donatella Versace oggi è più vivo che mai.