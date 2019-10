Robert Downey Jr. in Dolittle: il trailer italiano è appena sbarcato

Il trailer di Dolittle è ufficialmente arrivato e siamo pronti per un’altra avventura. Nel filmato di due minuti, ci viene presentato il Dr. John Dolittle di Robery Downey Jr.. Un famoso veterinario vittoriano che si nasconde in un maniero dopo la morte di sua moglie. Sette anni dopo la sua morte, il Dottor Dolittle è ancora un recluso, salvo per la compagnia dei suoi amici animali. Ma quando la regina si ammala, il nostro protagonista intraprende riluttante un viaggio con la sua squadra di animali e un giovane apprendista, Harry Collett. Mentre si dirigono verso un’isola mitica in cerca di una cura, ne succedono di ogni. Il film – precedentemente intitolato The Voyage of Doctor Dolittle – presenta un cast di ensemble. Tom Holland, Octavia Spencer, Selena Gomez, quindi correremo sicuramente tutti al cinema quando il film uscirà il 7 febbraio.

Spieghiamo meglio la trama di Dolittle

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l’eccentrico dottor John Dolittle (Downey), famoso medico e veterinario dell’Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Ma quando la giovane Regina (Jessie Buckley, A proposito di Rose) si ammala gravemente, Dolittle con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria in cerca di una cura, ritrovando così il suo spirito e il suo coraggio mentre combatte vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Il dottore nella sua ricerca è affiancato da un sedicente e giovane assistente (Harry Collett di Dunkirk), e da un incredibile gruppo di amici animali, tra cui un gorilla ansioso (doppiato nella versione originale dal premio Oscar® Rami Malek), un’anatra entusiasta ma svampita (l’attrice premio Oscar Octavia Spencer), una coppia litigiosa formata da uno struzzo cinico (Kumail Nanjiani di The Big Sick: Il matrimonio si può evitare, l’amore no) e un allegro orso polare (John Cena, Bumblebee), e un pappagallo testardo (l’attrice premio Oscar® Emma Thompson), che funge da consigliere di fiducia di Dolittle, e confidente.