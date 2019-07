Sette suite ciascuna di colore diverso, 500 metri quadrati (di cui 235 di interni) e 300 di verde: Dolce&Gabbana, il celebre duo della moda italiana, mette in vendita la sua villa estiva vista mare e vulcano.

La residenza estiva di Domenico Dolce e Stefano Gabbana si trova a Stromboli ed è stata per diverso tempo teatro di feste ed eventi esclusivi, che hanno visto la partecipazione di star internazionali del calibro di Madonna e Naomi Campbell.

Abbarbicata sulla roccia vulcanica, la villa era stata ristrutturata secondo le volontà degli stessi stilisti. E non c’è dunque da stupirsi degli arredi costituiti da pezzi unici, accostati a pregiate maioliche dipinte a mano e a tende in pizzo tipico dell’artigianato eoliano. Circondata dalle piante tipiche della costa mediterranea, la posizione consente di godere a pieno della spettacolarità della natura delle isole.

Il risultato, infatti, rispecchia perfettamente la concezione di lifestyle dei due colossi del Fashion italiano.

Inoltre, nel 2014, la location è stata scelta per girare lo spot per il profumo Intenso (sempre D&G), che vede protagonista l’attore Colin Farrell, girato – nel caso in cui non bastasse – dal premio Oscar Paolo Sorrentino e Paolo Virzì.

La vendita di quella che sembra più un’opera d’arte che una casa è nelle mani della Lionard Luxury Real Estate, azienda di riferimento per la vendita di immobili di prestigio situati nelle più belle location d’Italia.

Il valore della villa, però, ancora non è stato rivelato, ma secondo indiscrezioni di stampa il costo si aggirerebbe intorno a 6,5 milioni di euro.

Nell’attesa di un papabile acquirente, non ci resta che fantasticare sulle lussureggianti serate in terrazza, con vista mozzafiato sul vulcano che illumina le notti d’estate.